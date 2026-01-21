阿蘇火山直升機失事！航跡圖路徑曝光 2台人手機「1功能」搶命全靠它

2026年1月20日，一架載有2名台灣旅客的觀光直升機在日本熊本縣阿蘇中岳火山口附近墜毀，當地警消趕赴現場展開搜救。共同社／美聯社



日本熊本縣阿蘇山1/20發生觀光直升機墜毀意外，機上載有2名台灣遊客，如今直升機失事前的飛行路徑圖也曝光。據了解，搜救行動之所以能迅速鎖定火山口北側殘骸，全因乘客身上的iPhone在墜毀瞬間自動觸發「嚴重撞擊偵測」並向消防單位報案。這項功能不僅幫助搜救隊順利在阿蘇山的濃霧中迅速定位墜毀的直升機，過去也已成功挽回多條性命。

失聯直升機飛行軌跡圖。翻攝自Flightradar24

根據直升機路徑圖顯示，該架觀光直升機在失事前，飛行軌跡曾出現異常偏移，隨後消失在火山口北側的濃霧中。救難隊之所以能在能見度極低的惡劣環境下，迅速鎖定殘骸位置，全因乘客身上的 iPhone「嚴重撞擊偵測」功能。

美媒《哈芬登郵報》和專業救難人員解析，這項iPhone 14 起所有機型均配備的安全核心，其運作並非只靠單一數值，而是結合加速度計、陀螺儀、氣壓計與麥克風等4種精密感測器，當加速度計與陀螺儀偵測到載具出現劇烈旋轉、或承受極端衝擊力，或是氣壓計感測到衝擊瞬間產生的氣壓變化（如飛機失事或氣囊爆開），又或是麥克風辨識出撞擊瞬間特有的巨大毀滅聲響，手機就會自動跳出10秒警示。

若使用者沒有反應，會再進入30秒倒數，隨後就會自動撥打當地緊急電話（如 119 或 911），並傳送精確的GPS座標，即便身處無電信訊號的偏遠地區，也能透過衛星發送緊急SOS，確保求救訊息不中斷。

這類自動化功能過去已有多次成功爭取「黃金救援時間」的案例，包括2022年一對情侶開車墜入90公尺深的峽谷，最後透過iPhone14的衛星功能自動報案，幫助救援直升機依據座標精準吊掛送醫。日本「釣魚偶像」神野梓去年也曾在社群貼出車禍後滿臉血跡的照片，表示自己在高速公路上發生嚴重車禍，幸好iPhone的碰撞偵測功能救了她一命。

過去就曾有多起iPhone在用戶失去意識後，自動撥打緊急電話，進而撿回一命的案例。翻攝自蘋果官網

至於這項自動撥號功能應如何開啟？專家指出，iPhone14或以上的用戶，可以進入設定，並依序點擊SOS緊急服務、發生嚴重撞擊後撥打電話，就可順利完成設定。詳細iPhone「車禍偵測」設定和操作說明，可參考蘋果官網介紹。

