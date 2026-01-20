阿蘇火山直升機失事！關鍵20秒靠手機「這功能」求救

生活中心／曾詠晞報導



日本九州熊本縣知名景點阿蘇火山，今（20）日驚傳觀光直升機失聯事故。一架從「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，在飛行時疑似於火山口附近失去行蹤，機上載有1名64歲日籍機師以及2名分別為41歲與36歲的台灣籍乘客，目前搜救單位已發現疑似機體殘骸。值得注意的是，搜救單位能迅速鎖定事故座標，是因為接獲乘客手機自動發出的「撞擊通知」，這項現代智慧科技意外成為救難人員在荒野中定位的關鍵。





日本熊本縣阿蘇火山20日傳出觀光直升機失聯事故。該機搭載1名日籍飛行員與2名台灣籍旅客，目前已發現疑似機體殘骸。（圖／翻攝自＠YT阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里～）





雖然在日媒報導中並標明乘客使用的手機品牌，但這起事件讓智慧型手機的「車禍與撞擊偵測」功能再度引發高度矚目。以iPhone為例，自iPhone 14系列及 Apple Watch Series 8之後，Apple便將偵測系統列為標準配備。這項功能不僅依靠 GPS 定位，更結合了能偵測高達 256G 瞬間加速度的傳感器，以及判斷機身翻轉的陀螺儀。透過高效率運算晶片，系統能在幾秒內與百萬小時的真實數據比對，精準判斷使用者是否遭受劇烈衝擊。

阿蘇火山位於日本熊本縣，獨特的地質景觀深受遊客喜愛，今（20日）日卻意外傳出直升機失聯事故。（圖／翻攝自Google Maps）

iPhone手機內有一連串「自動救援機制」，只需3步驟就可設定好。（圖/民視資料照）

一旦系統判斷發生嚴重意外，且使用者在20秒內沒有回應，手機將啟動一連串「自動救援機制」。

視覺與觸覺警示：

手機會先發出劇烈震動與警示聲，確認當事人意識是否清醒。



自動撥打求救電話：

即便當事人因受困失去意識或是出國使用的是無通話功能的數據卡、eSIM，只要在電信訊號覆蓋範圍內，手機便會自動撥打當地的緊急服務電話。



Siri語音廣播座標：

若是當事人受傷嚴重無法回復電話，Siri會代替受困者循環播報語音訊息，提供精確的經緯度位置，並同時發送通知給預設的緊急聯絡人。



Apple Watch協助通話：

對於同時配戴 Apple Watch 的使用者，通報介面更會優先顯示在手錶上，確保在手機噴飛的極端狀況下仍能進行語音對話。



以下也幫大眾整理出如何開啟iPhone的「車禍與撞擊偵測」步驟。

1.進入「設定」→點選「SOS 緊急服務」→確認「嚴重車禍後撥打電話」已開啟。

2.在畫面最下方可以點選「在『健康』中設定緊急連絡人」→點擊「醫療卡」中的「緊急聯絡人」→填寫緊急聯絡人的電話即可完成。

3.Apple Watch則是點選手錶中的「設定」→在「SOS 緊急服務」進行確認。

