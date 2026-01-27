阿蘇火山直升機失事2台人失聯一週 警消坦言棘手「恐要花數月搜救」

日本熊本縣阿蘇火山20號一架觀光直升機墜毀，機上共有3人，除了駕駛員，還有2名台灣籍遊客，是一名41歲男性和36歲女性。警消最終在火山口東北側發現了直升機部分機體，但機上3人未尋獲。

如今3人已經失聯整整一週，且阿蘇火山周遭的地質條件讓搜救工作面臨許多困難，像是事故現場被火山灰和沙土覆蓋，沒有地方能打入釘子和繫繩，使搜救隊無法垂降救援。還有脆弱的地表使得車輛無法接近，運送設備十分困難。另外，火山氣體對人體有害，其溫度可高達攝氏80度，使搜救任務雪上加霜。

廣告 廣告

根據《熊本日日新聞》報導，當地警消坦言，這是一個極其困難的搜尋地點，並稱這起事故「前所未有地棘手」，恐怕得要花上幾個月的時間。

隨著阿蘇火山觀光直升機發生事故後，當地政府立即限制了火山口遊覽活動，在搜尋期間，這些限制措施預計將持續有效，但也讓觀光遊客數量下降許多。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

菲律賓渡輪翻覆至少15死、28人下落不明 官員：無超載、天候正常

阿蘇火山觀光直升機失事 日媒曝：營運商同型機曾發生5次事故

辛柏毅失蹤F-16V黑盒子在「2500公尺深海」 國防部：待天候好轉打撈