阿蘇火山直升機搜救暫停！目擊者憂出事：有聽到「砰」一聲巨響

生活中心／倪譽瑋報導

日本阿蘇一動物園的觀光直升機失聯，機體殘骸在火山附近被發現。（圖／翻攝自卡德利動物樂園官網、讀者提供）

日本熊本20日發生觀光直升機失聯意外，隸屬於「阿蘇卡德利動物王國」的直升機起飛數十分鐘後失聯，最終機體殘骸在火山口附近被發現。在火山口附近的警衛表示，在熊本直升機失事的前後，有聽到「砰」一聲的巨響，憂心可能發生意外了。關於阿蘇火山直升機救援最新進度，目前由於入夜而暫停，預計在21日清晨重啟。

日本熊本直升機失聯 人員生死未卜、目擊者說法曝

綜合《熊本放送》等日媒報導，日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機失聯，機上搭載人員包含一名64歲的日籍男性駕駛，以及兩名台灣遊客（41歲男性、36歲女性），上午10時52分起飛、11點04分失去聯繫，失聯前有接獲乘客手機發出的「強烈撞擊」通報，但嘗試回撥無效。

關於目擊者說法，《每日新聞》報導指出，一名當時在火山口附近的66歲男性警衛透露，在上午11點多時，自己有聽到「砰」一聲的巨響，憂心可能發生意外了。而《NHK》指出，位在火山口附近的「阿蘇山上事務所」，其監視員表示火口周邊煙霧瀰漫、能見度很差。

日本網友觀察，阿蘇火山博物館的火山口即時影像，有拍到疑本次失聯直升機冒煙墜毀的瞬間。（圖／翻攝自X）

阿蘇火山直升機救援最新進度？

事故發生後，當地時間20日下午4時許，搜救人員在阿蘇中岳第一火山口北側，發現疑似直升機的機體殘骸，經進一步辨識機身編號後，確定就是載著兩名台灣人的失聯直升機。但目前搜救行動因入夜而暫停，預計在21日清晨重啟。

