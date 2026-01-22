阿蘇火山直升機空難 家屬已抵熊本 今派直升機和無人機持續搜救

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生一起觀光直升機墜毀意外，機上2名台灣旅客和1名日籍飛行員都下落不明，救難人員已證實飛機墜落火山口內。 圖：熊本縣警／提供

[Newtalk新聞] 日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失事事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。日方目前持續進行搜救。然而，根據日媒指出，這次的意外為日本首例的火口事故，也因為火口壁的地形、火山噴發的氣體等原因，讓搜救難度增加。不過，熊本縣警方和消防部門今（22）日仍將派遣直升機和無人機持續進行搜救。

綜合日媒報導，這起事故發生於20日上午，一架從阿蘇市動物園「阿蘇卡德利樂園」起飛的觀光直升機突然失聯，隨後在阿蘇中岳火山口發現機體殘骸。從空拍畫面可見，直升機墜落在火口斜坡處，機身嚴重毀損，周邊並散落疑似機門的殘骸。機上載有1名64歲日籍飛行員，以及41歲男性與36歲女性台灣籍夫婦。夫婦家屬在接獲消息後，也緊急趕抵熊本。

相關搜救行動原訂21日上午重啟，不過因為火山口周邊雲霧籠罩，且需先確認火山氣體濃度，導致正式搜索延至下午。而消防單位也坦言，在火山口內進行搜救屬於前所未有的挑戰。熊本縣警察廳和其他部門也持續進行搜救任務直到晚間，已確定殘骸確切位置。

阿蘇廣域消防本部中部消防署署長矢野和彥表示，阿蘇山狀況充滿未知，儘管知道火山口壁容易崩弱，但事實上從來沒有人下到火山口內，是否能進行搜救降落與搜救都非常困難。

針對這起事故，日本國土交通省轄下運輸安全委員會也派遣2名航空事故調查員前往當地進行調查。而2名調查官也在今日上午進入了設在阿蘇山車站的熊本縣警察消防局指揮總部。一名調查官受訪坦言，這是日本首次發生直升機墜落火山口事件，預計相關調查工作會極其困難。

對於接下來搜救行動，熊本縣警方和消防部門將於今日上午測量了火山氣體濃度，並派遣直升機和無人機持續進行搜救。

