阿蘇火山直升機載2台人失事！航跡圖揭路徑

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇火山今（20）日上午一架觀光直升機失聯，機上載有2名台灣籍遊客，稍早在阿蘇火山口附近發現直升機殘骸，由Flightrader24網頁，也能看到這架直升機在墜毀前的最後飛行狀況。

根據熊本放送與朝日新聞等媒體報導，日本當地時間今日上午11時左右，一架自熊本縣「阿蘇卡德利動物樂園（Cuddly Dominion）」起飛的觀光直升機失聯，機上3人下落不明，當中包含2名台灣籍乘客以及1名日本籍機師。

負責這架直升機的營運公司表示，失聯機型為羅賓遜R44（Robinson R44），執行固定的短程觀光航線，主要往返草千里與阿蘇中岳火山口周邊，單趟航程約10分鐘。

在當地時間下午4點10分左右，一架警用直升機在熊本縣阿蘇市阿蘇山中岳第一火山口附近，發現疑似機身殘骸。然而，由於是直升機目視發現，仍待地面搜救隊伍緊急趕往現場確認，但受限於火山地形險峻，救援工作面臨相當難度。

根據飛機航跡追蹤「flightradar24」網站，可看到這架觀光直升機的航跡圖，且可由時間軸來看直升機的時序軌跡。地理空間圖資粉專「GeoLab空間資訊實驗室」指出，Flightradar24 是利用 ADS-B / 雷達 / 多來源資料，即時記錄飛行器的位置、速度與高度。

從航跡重播中可看到該架直升機在阿蘇火山口周邊低速盤旋、多次繞行，屬於典型火山觀光飛行路線。

