阿蘇火山直升機載2台人失聯！熊本知事發聲

▲阿蘇火山是熊本縣知名觀光景點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇山今（20日）上午傳出觀光直升機失聯，機上載有2名台灣籍乘客以及1名日籍飛行員，熊本縣知事稍早發聲，強調將聯絡台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處，提供一切需要協助；日媒指出，阿蘇山上事務所的火山巡邏警衛在事發當下，聽到了一聲「砰」的巨響。

根據TBS News旗下熊本放送(RKK)報導，關於今（20）日上午 11 時左右，熊本縣阿蘇市動物園「阿蘇卡德利樂園（Cuddly Dominion）」失聯的觀光用直升機，熊本縣知事木村敬已發表相關聲明。

廣告 廣告

根據阿蘇卡德利樂園等單位的消息，直升機上共有 3 人，分別為 64 歲的男性駕駛員，以及 2 名來自台灣的遊客，分別為41歲男性與36歲女性。

木村敬表示，「目前接獲情報指出乘客為來自台灣的旅行者」，並強調與台北駐福岡經濟文化辦事處取得聯繫，提供必要的支援。

目前警方、消防單位及縣府的防災直升機正在阿蘇中岳周邊進行搜索，但由於現場能見度極低，截至下午 3 時 30 分為止，仍未發現機體蹤跡。

另據熊本日日新聞報導，南阿蘇村中松的阿蘇山上事務所提到，當時在火口附近的巡邏警衛曾聽見「砰」的一聲巨響；目前直升機營運商「匠航空」已派遣另一架直升機進行搜救巡邏，縣警、消防單位的直升機也在失聯地點附近搜索，並進一步確認來自機體的訊號。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

阿蘇火山觀光直升機價格多少？官網價目表曝 營運單位揭保養狀況

阿蘇火山直升機失聯疑載2台灣人 觀光署：未獲通報、持續關注

快訊／熊本阿蘇火山觀光直升機失聯！日媒：機上有載台灣乘客