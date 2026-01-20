阿蘇火山直升機「載2台人」墜毀失聯！殘骸現場照曝光

國際中心／李明融報導

日本熊本熱門觀光行程，許多人都會安排搭乘觀光直升機欣賞阿蘇火山口，但昨（20日）上午驚傳一架載有2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）的直升機，起飛後不久就失去聯繫，包含日籍飛行員在內共3人下落不明。根據日媒最新消息指出，搜救人員目前已在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現疑似失事的直升機殘骸，現場照片也曝光，只見機身殘骸散落在峭壁上，僅剩機尾可辨識機尾部分。

最新現場畫面曝光，機身嚴重破損，僅剩機尾還算保留完整。（圖／翻攝自X）根據日媒報導指出，這架失聯的直升機隸屬於「阿蘇卡德利動物樂園」（Cuddly Dominion），於20日上午10點52分起飛執行觀光行程，原訂約10分鐘的航程，航線固定往返於「草千里」與「阿蘇中岳火口」之間，卻在出發後12分鐘，日本消防單位在上午11點04分收到直升機乘客的手機碰撞偵測系統發出「強烈撞擊」通報，當下嘗試回撥手機，始終無法接通。據了解，該架飛機上載有台灣籍2名乘客，以及一名64歲的日籍男性駕駛，搜救隊伍雖立刻派員救援，但因火山口地形極為險峻，僅能以地面搜救方式尋找3人下落。

在搜救人員搜索5小時後，熊本縣警直升機在阿蘇中岳第一火山口東北側的陡峭斜坡上發現疑似墜落的機體，肉眼辨識機身編號後確認為失聯的觀光直升機，從現場照片看到機身嚴重破損，僅剩機尾還算保留完整，但由於受地形、火山口冒出的白煙以及濃霧影響，搜救人員幾乎無法靠近，搜索人員昨晚（20日）暫時撤離，等待今（21日）早7點30分左右重啟行動。





