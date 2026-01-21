生活中心／綜合報導

日本阿蘇火山，周二發生觀光直升機意外，兩名台灣旅客及一名駕駛，目前下落不明，搜救人員已經掌握直升機殘骸位置，但因為濃霧以及低溫下雪，搜救人員難以靠近，無人機也無法執行，專家分析當時他們搭乘的小型單引擎直升機，面對火山的不穩定氣流，容易產生較大風險。

NHK記者說：「警方等單位昨晚（01.20），暫時中斷搜救，今晨（01.21）起持續在現場，確認相關狀況，並尋找3人的行蹤。」

一大早，將近50名日本搜救人員，在熊本阿蘇山的廣場集結，成立指揮中心，搜尋失聯的台灣遊客，但當地天候惡劣，清晨最低溫一度來到零下4.2度，山區不斷出現降雪，加上火山氣體濃度偏高，人員根本難以靠近，搜救行動一度受阻。

阿蘇火山直升機2台人失聯! "低溫+濃霧"救援困難

阿蘇直升機墜火山口2台人失聯，２１日上午搜救行動因天候受阻。（圖／截自ＮＨＫ）

NHK主播說：「目前正在搜尋行蹤，但由於天候惡化，加上火山氣體濃度偏高，搜救行動進展困難。」

偏偏火山口濃霧籠罩，能見度低，無人機也無法執行，搜救面臨考驗，前一天，搜救人員在阿蘇中岳第一火口內東北側，發現直升機殘骸，但沒有找到，兩位台灣遊客，以及64歲的日本籍的資深駕駛，當時他們搭乘的直升機也引起討論。

這架直升機，為羅賓遜R44，屬於小型單引擎直升機，最多可載四人，結構簡單、成本低，重量也輕，專家分析火山口氣流混亂，如果又搭乘非固定翼的單引擎飛機，風險更高，一旦出事難以挽回。





阿蘇火山直升機2台人失聯! "低溫+濃霧"救援困難

熊本縣警消21日集結，展開搜救前準備作業。（圖／截自ＮＨＫ）









長榮大學航運管理學系教授黃泰林說：「這台是R44單引擎的直升機，其實它出廠，大概也超過30年了，萬一有引擎失效的話，它就沒有辦法再靠，另外一具引擎來產生動力，再加上在火山地區，氣流非常不穩定，小型直升機又配上了，不穩定的氣流，風險是加乘的效果。」

家屬在周三下午抵達日本，駐福岡辦事處也派人陪同，提供協助，當地的熊本台灣同鄉會也到場幫忙，至於熊本縣知事木村敬更親自指示，會全力搜救，只盼盡快找到人。





