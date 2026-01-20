阿蘇火山直升機4航線票價、搭乘規則一次看

▲阿蘇火山是熊本縣知名觀光景點。直升機常見航線，大致有4種。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇直升機空拍行程，深受旅客喜愛，20日有國人搭乘的直升機失聯再次引發關注。阿蘇火山直升機行程是什麼？路線分哪幾種？《NOWNEWS今日新聞》整理重點一次看。

阿蘇火山直升機行程紅什麼？

阿蘇最大的特色是火山口、外輪山、草原、火山丘分布廣，站在地面常常很難一次理解它的全景。直升機主打用幾分鐘把代表性地貌濃縮掃一圈，特別受行程緊、又想拍到大景的旅客歡迎。

直升機是拿來移動交通嗎？會飛很遠嗎？

不是。阿蘇的觀光直升機大多屬於「定點起降、以觀景為主」的玩法，繞行特定航線後返回原點，不跨區、不長距離移動，飛行時間多落在數分鐘到十多分鐘，視方案而定。

常見航線？價格大概多少？

依公開資訊整理大致分成4條路線

廣告 廣告

包機航線（約15分鐘）

玩法：整架包下來的「專屬航班」，走高端、小團體路線

可搭人數：最多 3人

費用：60000日圓／架（約15分鐘）

火口俯瞰航線（約7分鐘）

標註為「最受歡迎」路線

看點：主打從空中看活火山火口、噴煙與粗獷山肌，視覺衝擊感很強

費用：大人10000日圓／小孩9000日圓

阿蘇山Special深度航線（約10分鐘）

看點：路線拉長，會繞到米塚、草千里、中岳火口等景觀

費用：大人14000日圓／小孩13000日圓

阿蘇山麓入門航線（約4分鐘）

看點：主打空中看阿蘇代表性小火山丘「米塚」，屬於「短時間、先體驗看看」的入門款

費用：大人6000日圓／小孩5000日圓

直升機搭乘規則？

不提供事前預約。官網寫明到園區入園後，直接到直升機乘場現場辦理即可，團體可電話洽詢。

需2名乘客以上才會飛行，且同一趟最多3人；若有空位，可能會跟其他旅客「併乘」。

3–12歲算兒童票，且需要占一個座位；每位成人限帶1名2歲以下幼兒坐在腿上。

排隊時間，假日可能等2至3小時、平日也可能等1至2小時；人潮或額滿時可能提早收單，甚至當天搭不到。

遇到惡劣天氣可能改路線或停飛，需以當天狀況為準。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台人飛九州這樣玩！到熊本、福岡 最愛搭機賞「阿蘇火山」行程

阿蘇火山直升機載2台人失事！航跡圖揭路徑 專家：典型觀光路線

阿蘇火山直播鏡頭曝！疑捕捉到直升機入雲墜毀過程