阿蘇火山直播鏡頭 疑捕捉到直升機墜毀瞬間

▲阿蘇火山博物館直播鏡頭疑似拍下直升機入雲墜毀過程。（圖／@NaotoYoshidomeＸ）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇火山今（20）日上午一架觀光直升機失聯，機上載有2名台灣籍遊客，稍早在阿蘇火山口附近發現疑似直升機殘骸，而當地最新影像也曝光，一段疑似失事直升機下墜入雲後消失的畫面廣傳。

根據熊本放送報導，日本當地時間今日上午11時左右，一架自熊本縣「阿蘇卡德利動物樂園（Cuddly Dominion）」起飛的觀光直升機失聯，機上3人下落不明，當中包含2名台灣籍乘客以及1名日本籍機師。

稍早，警方接獲報，20日下午4點10分左右，直升機在熊本縣阿蘇市阿蘇山中岳的第一火口附近，「發現了疑似機體的殘骸」。地面搜尋隊正在登山確認飛機的具體位置，機上人員安危尚不清楚。

在社群平台X上，有網友發現阿蘇火山博物館的火山口即時影像，疑似拍到直升機入雲消失瞬間，他將時間軸拉回至失事時間點，發現一架直升機以較低的高度入雲下降，疑似還冒著黑煙。

