阿蘇火山觀光直升機墜毀 卓揆：已安排家屬赴日

記者郭曉蓓／臺北報導

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上包括1名駕駛與2名臺灣籍旅客共3人目前仍下落不明，日方持續展開搜救行動。行政院長卓榮泰今（22）日表示，外交部已經安排旅客家屬赴日，也感謝日方政府第一時間展開全面搜救，希望儘速掌握真相。

行政院發言人李慧芝今日在行政院會後記者會轉述，卓揆在院會中表示，日本阿蘇火山直升機觀光事故，涉有2位我國國人；目前日本政府定位為飛機失事事件，政府已透過外交部及駐日代表處持續與日方保持聯繫，外交部也已安排兩位國人家屬赴日實地了解情況。卓揆感謝日本政府第一時間展開全面搜救，期盼儘速掌握事故真相。