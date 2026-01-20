阿蘇火山觀光直升機墜毀！2名台灣旅客失聯 21日清晨重啟搜救

阿蘇中岳第一火山口周邊山坡發現墜毀的觀光直升機，機體嚴重毀損。（翻攝日網）

日本熊本縣阿蘇市20日上午發生觀光直升機失事意外，於阿蘇中岳第一火山口周邊山坡發現機體嚴重毀損。機上1名日籍飛行員與2名台灣籍旅客至今仍下落不明，由於地勢險峻、天候轉暗，搜救行動已暫停，預計21日清晨重啟，將以尋找2名台灣旅客為重點。

直升機為何會突然失聯？

綜合日媒報導，該架直升機型號為「羅賓遜R44」，原定執行約10分鐘的觀光飛行，於上午10時50分起飛，路線涵蓋草千里及阿蘇山上空。上午11時過後，消防單位先接獲乘客智慧型手機傳出的「強烈撞擊」自動通報，卻無法回撥取得聯繫，營運單位隨後也通報直升機未依時返航，相關單位隨即展開搜索。

警方與消防單位動員多架直升機進行空中搜尋，直到下午4時10分左右，熊本縣警方直升機在阿蘇中岳第一火口東北側的陡峭山坡，發現疑似墜落的機體殘骸，經由機體編號確認為失聯直升機。現場照片顯示，機身碎裂嚴重，僅部分尾段相對完整。

搜救為何必須暫停？

警方指出，失事地點鄰近火山口，地形陡峭且不易徒步接近，現場並伴隨白煙與霧氣，入夜後能見度不足，評估人員安全後，決定於20日晚間暫停搜救。航空自衛隊也已依國土交通省指示投入協助，預計21日天亮後重新部署搜救行動。

營運公司表示，事故原因尚待釐清，該機平日依規定保養，飛行員具10年以上經驗。相關單位後續將同步進行搜救與事故調查。

