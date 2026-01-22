阿蘇火山觀光直升機墜毀2台人失踨 卓揆：已安排家屬前往了解

行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述卓榮泰院長今（22日）主持院會時的談話。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上含駕駛3人中有2名台灣遊客，至今仍生死未卜。行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述卓榮泰院長今（22日）主持院會時的談話指出，對於該事件，行政院跟外交部及駐日代表保持聯絡，外交部已經安排了兩位國人的家屬赴日本實地了解，也感謝日方政府第一時間展開全面搜救。

該架直升機20日從阿蘇市起飛，但在飛行途中失聯，日本警消獲報後隨即展開搜索行動，當晚在阿蘇中岳第一火山口發現嚴重損毀的機體殘骸。由於機上載有2名台灣乘客，分別為36歲女性與41歲男性，還有64歲的日籍男性駕駛員，至今3人生死不明。

卓榮泰說，目前日本政府定位該事件為飛機失事，行政院跟外交部和駐日代表一直保持聯絡，外交部已安排兩位國人的家屬赴日實地了解，也感謝日方政府第一時間全面搜救，希望儘速掌握真相。

