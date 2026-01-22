阿蘇火山觀光直升機失事 日媒曝：營運商同型機曾發生5次事故

日本熊本縣阿蘇市阿蘇山中岳火山口周邊，日前發生觀光直升機航空事故，機上有一名60多歲男性飛行員，以及疑似來自台灣的41歲男性與36歲女性旅客，3人至今仍未尋獲。綜合日媒報導，阿蘇市長今（22）日表示，在救出搭乘者之前，火山口參觀區將持續封閉；日本國土交通省也依機體受損情況認定為「航空事故」，運輸安全委員會的事故調查官已開始調查。另據《熊本日日新聞》引述運輸安全委員會指出，營運該架直升機的「匠航空」所使用的同機型直升機過去曾發生5次航空事故與重大航空事件。

《熊本日日新聞》報導指出，這架失事直升機為匠航空（岡山市）在阿蘇地區營運的羅賓遜R44。匠航空官網顯示，公司在日本各地共使用15架同型機執行觀光飛行等業務，阿蘇地區則以觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」為運航據點。

報導引述日本運輸安全委員會公開的調查報告等資料指出，匠航空過去曾發生2起航空事故。2023年12月在京都市內懸停時，直升機尾部與地面接觸，造成機體嚴重受損；2024年5月則在阿蘇市上空執行觀光飛行期間，旋翼與引擎轉速下降，直升機緊急降落在阿蘇市山區並嚴重受損，造成駕駛與乘客共3人骨折等重傷。

重大航空事件則有3起，包括2017年8月因燃料耗盡，在京都市內一所學校操場緊急降落；2023年6月在岡山市的飛行場，誤入已有其他機體的跑道；以及2024年6月在兵庫縣相生市飛行時引擎停止，迫降在學校操場。

日本運輸安全委員會進一步指出，在已完成調查的部分案件中，曾指存在「儀表確認不足」或「操作失誤」等人為因素，並多次要求落實再發防止與安全教育；匠航空也曾因未經許可的機體、低高度飛行等情形，於2018年12月接受國土交通省大阪航空局行政指導。運輸安全委員會也補充，僅憑事故或重大事件的次數多寡，難以評估單一業者的安全管理狀況。

匠航空負責人森岡匠則表示，公司依法定期進行安全稽核，現階段未見明顯違規，但認為仍需加強安全對策；事故發生後，公司已自20日起暫停包含阿蘇在內的全國觀光飛行，並表示同型機暫不使用。

