阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光

國際中心／李紹宏報導

日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。

2名台灣籍遊客與1名日籍駕駛的直升機，在日本熊本縣阿蘇火山周圍失聯。（圖／讀者提供）

綜合日媒《熊本放送》、《共同社》等報導，這架隸屬於「阿蘇卡德利動物王國」的直升機，於上午10時52分起飛執行觀光行程。原定約10分鐘的航程，卻在出發12分鐘後（11時04分）傳出意外警報；消防單位雖嘗試回撥乘客手機，但始終無法接通，情況相當緊急。

據了解，機上搭載人員包含一名64歲的日籍男性駕駛，以及兩名台灣遊客（41歲男性、36歲女性）。園方表示，該架飛機今日已由同一位駕駛完成兩趟飛行，失事時為當天的第三趟航次，主要飛行區域涵蓋草千里及中岳火山口。

由於失聯地點位於地勢險峻的阿蘇中岳火口附近，搜救車輛無法直接進入，山難救助隊目前已改為徒步挺進搜索，事故確切原因與人員狀況仍有待釐清。

