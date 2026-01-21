阿蘇火山觀光直升機疑墜毀！2台人仍失聯 熊本知事沉痛發聲：持續搜救

【緯來新聞網】日本熊本縣阿蘇市2026年1月20日發生一起觀光直升機失聯事件，事故現場位於阿蘇山中岳第一火山口周邊。直升機機體已於當天下午尋獲，現場顯示嚴重損毀，機上載有2名台灣籍遊客與1名日本籍駕駛，傷亡情況尚待確認。上週才出訪台灣的熊本縣政府知事木村敬今（21日）強調「持續投入搜救，並全力提供協助。」

熊本觀光直升機失聯事件發生後，台灣行政院長卓榮泰指示駐日代表李逸洋向日方請求協助搜救。駐福岡辦事處處長陳銘俊指出，熊本縣知事木村敬立即回應，強調正全力配合搜尋與救援行動。



熊本縣政府於1月21日公布木村敬的公開談話影片。他於片中表示，對於此次來自台灣旅客捲入事故深感痛心，並以中文開場自我介紹。他強調，台灣是熊本不可或缺的重要夥伴，尤其上週才剛訪問台灣，此次事故讓人感到特別沉重。



木村敬進一步說明，自事故發生翌日清晨，當地搜救人員已進入現場執行任務，並持續與中央政府及相關單位密切合作。他強調熊本縣政府將持續投入資源，爭取盡快確認直升機上3人的狀況，並全力提供所需協助。



根據初步通報，該架觀光直升機在飛行期間與地面失聯。搜救行動集中於阿蘇山活火山周邊，該區域因地形複雜與氣候不穩定，增添搜救挑戰。相關單位持續進行搜尋並將進一步釐清事故原因。

