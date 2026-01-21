阿蘇火山「墜機」機師40年經歷、當天飛第3趟 專家揪1真相恐釀禍

羅賓遜R44型（Robinson R44）同型機款。翻攝維基百科



日本熊本縣阿蘇火山昨天（1／20）發生觀光直升機墜毀意外，機上載有2名台灣遊客，至今與直升機駕駛共3人仍生死未卜。據了解，這一款直升機是羅賓遜R44型（Robinson R44），就有專家分析該機型機體不夠堅固，面對火山口附近的氣流很可能失控。另外，也有不少網友都發文表示，曾經搭過同樣行程的直升機，甚至一度差一點發生恐怖意外。

失聯直升機為羅賓遜R44型（Robinson R44）當天是第3趟飛行，上午10點52分起飛後，原定執行約10分鐘的觀光航程，繞行草千里、米塚及阿蘇中岳火山口等景點上空後返航。

廣告 廣告

不過，消防單位當天上午11點4分就已接獲乘客智慧型手機的自動碰撞偵測發出「強烈撞擊」通報，美媒也解析，這項iPhone 14 起所有機型均配備的安全核心，運作並非只靠單一數值，而是結合加速度計、陀螺儀、氣壓計與麥克風等4種精密感測器，當加速度計與陀螺儀偵測到載具出現劇烈旋轉、或承受極端衝擊力，或是氣壓計感測到衝擊瞬間產生的氣壓變化（如飛機失事或氣囊爆開），又或是麥克風辨識出撞擊瞬間特有的巨大毀滅聲響，手機就會自動跳出10秒警示。

日本的《每日新聞》報導，機師現年64歲，是擁有超過40年資深經驗的飛行員。但是，同一款羅賓遜R44型直升機，去年5月也曾進行緊急迫降。

前日本運安會航空事故調查官楠原利行表示，這一款羅賓遜R44機體結構不夠堅固，而且經過火山口周邊氣流紊亂，容易遭遇忽上忽下的亂流，只要一時疏忽，就可能導致直升機墜毀。

另外，不少台灣網友也分別在社群平台上貼出搭乘照片，一名網友表示2023年曾搭乘阿蘇火山的直升機行程。起飛10多秒後，網友突然感覺到一股冷風，轉頭才發現「門開了」，緊急通知駕駛，網友狂拉機門一路撐到返抵地面，差一點可能就會出大事了。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂