阿蘇火山「封鎖火山口參觀區」 市長：救出所有失蹤者前不會開放

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀至火山口內的意外，機體殘骸雖已尋獲，但機上包含駕駛等3人至今仍下落不明，又因火山口地勢險惡、有害氣體等因素影響救援進度，阿蘇市長松嶋和子於今（22）日至事發火山口視察後宣布將封鎖火山口參觀區，直至尋獲失蹤3人。

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀至火山口內的意外，阿蘇市長松嶋和子今日表示，將持續封鎖火山口參觀區，直至尋獲失蹤3人。（圖／熊本市警方提供）

據《熊本放送》報導，阿蘇市長松嶋和子受訪時表示，火山口充斥大量水蒸氣及有害氣體影響視線，情況不太樂觀，但還是會與救援單位繼續合作，盡力執行救援行動。同時，她也宣布，雖然對特地前來的觀光客感抱歉，不過人命關天，將持續封鎖火山口參觀區，直至尋獲失蹤3人。

日本警方於昨（21）日有派出先遣隊至火山口視察情況及地形、國土交通省也派出相關人員到場勘查，但由於此次墜機發生在火山口內，為阿蘇火山首次發生墜機至火山口的事件，且從未有人實際進入火山口過，該地是否適合派員前往救援、救援中如何確保人員平安等問題仍待商定。

