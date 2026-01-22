阿蘇火山「清晰洞口」震撼曝光！台人憶搭乘經驗：用命去賭

生活中心／楊佩怡報導

日本九州熊本縣的「阿蘇火山」觀光直升機行程，在20日上午傳出失事意外，一架載有2名台灣遊客（41歲男性、36歲女性）、含飛行員共3人的直升機，在起飛後便失去聯繫，至今下落不明。消息曝光後，不少網友在社群上PO出過去曾到阿蘇火山搭觀光直升機的經驗，更曬出阿蘇火山口的清晰樣貌，直呼：「真的是用命去賭」。





實際體驗阿蘇火山觀光直升機後，被震撼畫面嚇到的網友直呼：「用命去賭」。（圖／網友@pangwun提供）

阿蘇火山觀光直升機墜毀消息曝光後，引來不少網友在社群上分享過去的經驗，一名女網友發文表示她也曾經搭乘直升機繞，俯瞰整個阿蘇火山口，並附上相關畫面，只見阿蘇火山口內的積水形成翡翠綠色的酸性湖泊，並不斷冒出白色煙霧。而當下不只原PO一台直升機，下方還有另一台更靠近火山口的觀光直升機在環繞。如此震撼的阿蘇火山口，讓原PO直呼：「覺得搭直升機真的是用命去賭...」。貼文曝光後，不少網友留言表示「謝謝分享，看完後就當作自己已經搭過直升機了」、「謝謝帶我搭一趟了」、「感謝搭乘。不然差點直接火化」、「看完好害怕」。

觀光直升機會靠近火山口環繞，費用以分鐘計算。（圖／網友@pangwun提供）

回顧整起事件，根據日媒報導，日本時間20日上午10時52分，一架觀光直升機自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，機上載有一名60多歲男性飛行員，以及2名台灣籍乘客，分別為41歲男性與36歲女性。就在直升機起飛後不久，在上午11時04分失去聯繫。失聯時，當地消防局曾接獲來自機上乘客手機的「強烈撞擊」通報，研判手機可能在事故瞬間偵測到劇烈撞擊並自動發送警示。

阿蘇火山觀光直升機墜機第二天，搜救人員找到失聯的直升機，但駕駛與兩名台灣旅客至今下落不明。（圖／熊本縣警方提供）

就在當日下午約4時，搜救人員在阿蘇中岳第一火山口周邊發現直升機殘骸，經比對機體序號後確認，正是載有2名台灣乘客的失聯直升機。然而搜救人員只友發現機身殘骸後，不見三人蹤影，目前搜救行動人持續進行，2名台籍旅客的家屬也已抵達熊本市。





