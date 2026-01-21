阿蘇火山2台人失聯「墜機瞬間」曝光！直升機身前半段損毀嚴重

日本熊本縣一架載有台灣乘客的觀光直升機，20日在阿蘇火山發生空難，疑似當時墜機的畫面也曝光了！直升機在厚厚的雲層中飛行，最後在半山腰跟雲層的交界處失去蹤影，機上當時共載有三人，包括一名駕駛、兩名台籍乘客。

直升機20日上午失聯後，警消獲報展開搜救，並在下午發現殘骸，不過並未發現駕駛或乘客，礙於山區入夜後能見度低，搜救人員評估夜間行動的風險後，決定暫時撤離現場，21日上午重新集結人力跟裝備，再度展開搜救。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

