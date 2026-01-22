阿蘇直升機事故台灣遊客失聯 日本調查官抵當地

（中央社東京22日綜合外電報導）台灣兩名遊客20日搭乘觀光直升機卻在日本熊本縣阿蘇山失聯，日本運輸安全委員會的航空事故調查官今天抵達當地，調查官田上啓介表示，將向相關人員瞭解情況以查明事故原因。

一架從阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機於20日上午失聯，警方當天傍晚在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現嚴重損毀機體殘骸。機上2位台灣旅客和1名男性飛行員，截至目前都下落不明。

共同社報導，事故直升機的營運商「匠航空」也曾於2024年5月發生觀光直升機迫降阿蘇市山區事故，田上啓介則說道：「雖然是同一營運公司發生的事故，但將作為不同情況從頭展開調查。」

熊本縣警方和消防部門透露，要靠近直升機就必須從火山口內的陡坡走下去，但受到火山氣體影響，搜救行動陷入僵局。

台灣駐日代表李逸洋昨天於臉書發文，一架載有2位台灣乘客及飛行員的觀光直升機在阿蘇山附近失聯，政府與國人高度關注，他已指示駐福岡辦事處長陳銘俊對當地搜救人員表達感謝。（編輯：陳彥鈞）1150122