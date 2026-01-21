阿蘇直升機事故 失蹤台灣旅客家屬趕赴熊本

（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本熊本縣阿蘇火山發生觀光直升機墜毀事故，機上包括1名駕駛與2名台灣籍旅客共3人目前仍下落不明，日方持續展開搜救行動，據了解，目前失蹤者家屬正在趕往熊本。

熊本台灣同鄉會副會長賴建豪日前在社群平台Threads發文表示，若失蹤者的親友需要當地協助，將盡力提供幫忙。他今天上午再度更新訊息指出，失蹤者家屬已與他及駐福岡辦事處取得聯繫，目前正趕往熊本途中，後續將與福岡辦事處共同協助家屬了解事故狀況。

賴建豪表示，他在熊本生活已10年，這是第3次遇到台灣人在熊本山區發生意外事件，內心格外沉重，也誠心希望此次能平安度過。

他感嘆，「人飢己飢，人溺己溺」，並指出熊本當地日本相關單位正全力投入現場搜救；由於民間人員缺乏登山與救援裝備，目前只能在後勤待命，期盼能盡快傳來好消息。（編輯：陳慧萍）1150121