阿蘇直升機事故2台人仍失聯 專家：屬單引擎故障風險高

2名台灣乘客20日在日本熊本搭羅賓遜R44直升機，想一睹日本熊本阿蘇火山美景，沒想到機上3人包含機師卻失聯。

外交部長林佳龍透露目前最新的後續進度，「處長已經到現場，也跟家屬有接觸，第一時間都有密切地注意跟關心。」

這次出事故的直升機，機型是羅賓遜R44。會引起關注，是因為這款機型已經不是第一次發生事故。

去（2025）年8月，在英國懷特島進行飛行課程教學時，就因墜毀導致3人喪命、1人重傷；前年在日本的阿蘇卡德利動物樂園，當時園方的一架直升機也因迫降，造成1飛行員、2乘客重傷；2019年，飛特立航空董事長楊宿智，在美國洛杉磯自駕羅賓遜R44直升機，不幸墜機死亡。

先鋒航空培訓總經理汪逸仁表示，「因為它是觀光導覽，我們認知上面，它的高度一定是不太夠的。如果有遇到狀況，我相信它反應的時間一定是相對比較短，危險性就比較高。」

航發協會執行長廖玲惠認為，「它的起降次數比較多、操作比較頻繁，所以如果沒有做適當的、頻繁的檢修的話，危險性相對於定翼機的話，它危險性是比較高的。」

專家表示，羅賓遜R44直升機大多用來作為觀光飛行，因搭乘價格親民，常吸引不少遊客搭乘。搶占低空飛行商機的不只日本，去年中國江蘇也曾因直升機在準備降落時突然故障，導致墜機。

長榮大學航運管理學系教授黃泰林說道，「它是單引擎的直升機，所以它的危險情況，它因為沒有另外一個引擎故障、另外一個引擎還可以運作的狀況，所以基本上它的風險是蠻高的。」

專家表示，羅賓遜R44直升機大多只有配備目視飛行，而不會加做儀器飛行。萬一碰上飛行問題，無法用儀器飛行來解決問題，因此飛行員的經驗值、做適度的飛行也很重要。