阿蘇直升機台客失聯！日本自衛隊出動黑鷹直升機搜救

一架觀光直升機從當地樂園起飛後，在火山口附近失聯。（圖／阿蘇火山即時影像）





台灣人驚傳在日本出意外！九州知名景點阿蘇火山，今（20）日中午有一架觀光直升機從當地樂園起飛後，在火山口附近失聯。當時日本消防接獲台灣乘客的智慧手機發出「強烈撞擊」通報，而樂園警衛表示，的確有聽到「碰」的一聲。

日本自衛隊派出黑鷹直升機搜尋，在當地下午4點10分左右，熊本縣警方直升機在阿蘇中岳第一火口的斜面上，發現疑似墜毀的機體。經由機身編號比對，已確認該機是失蹤的遊覽直升機，機體已嚴重毀損，由日本自衛隊與警方組成的地面搜救部隊，正前往現場確認。

日本主播：「剛剛大家看到的，是正在搜查的航空自衛隊飛機。」

日本自衛隊U-125救難機來回搜索，並出動UH-60黑鷹直升機，盡量貼近火山口飛行，就是期盼盡早找到失蹤者。

NHK主播：「一架從熊本阿蘇一處樂園起飛的觀光直升機，與消防失去聯繫。」

九州驚傳台灣遊客失聯意外，20日上午當地時間10點52分，一架觀光直升機從熊本的阿蘇卡德利動物樂園起飛，要繞行知名的阿蘇火山，原定10分鐘就會回到原點，不料時間過了仍不見蹤影。11點03分，當地消防接獲乘客智慧手機碰撞偵測系統發出的「強烈撞擊」通報，消防試圖回撥電話聯絡卻無法接通。

NHK主播：「這架直升機載有65歲男性飛行員，以及2名台灣籍男性與女性遊客。」

機上除了65歲的日籍飛行員，還有一名41歲台灣男子及36歲台灣女子，而這也是該名飛行員當天的第3趟飛行。

NHK主播：「大約中午11點左右，直升機在阿蘇山中岳火山口附近失去訊號。」

由於火山口附近車輛無法抵達，大批消防與警方動員徒步前進，但困難重重，因為現場充斥刺鼻硫磺味，大量火山氣體飄散。負責營運觀光直升機的，是總公司位於岡山縣的匠航空公司，2024年也曾發生飛行事故。

朝日電視主播：「約在中午時，觀光直升機的引擎突然停止，於是緊急迫降。」

當時造成機上3人受傷，其中2人為中國遊客。針對這次意外，營運公司強調，飛行前已進行機體檢查，未發現異常，飛行員也有10多年經驗、健康狀況無虞。而就在直升機失聯後，公司隨即派機前往搜查，但因天候不佳被迫撤離。究竟是否為氣候因素，或火山氣流影響導致飛機失聯，仍有待進一步調查。

