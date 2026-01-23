阿蘇直升機墜毀事件 日專家：火山口氣流混亂

（中央社東京23日綜合外電報導）日本熊本阿蘇直升機墜落火山口事件，至今仍未找到2名台灣遊客及1名飛行員的下落，日媒今天訪問專家表示，火山口附近的氣流相當混亂，也有可能是其他多重因素加起來導致。

有2名台灣遊客搭乘的觀光直升機20日在熊本縣阿蘇火山口附近失去行蹤，之後在第一火山口發現機體嚴重毀損，搜救團隊還無法實際接觸嚴重受損的直升機。

根據「熊本朝日放送」報導，運輸安全委員會的2名事故調查官，今天已經進入位於阿蘇市的直升機營運公司「匠航空」辦公室展開調查。

廣告 廣告

搭乘直升機的台灣籍36歲女性、41歲男性，以及64歲的男性飛行員，目前尚未確認安危。今天上午10時起，警方、消防單位與自衛隊事故調查官等已聚集於阿蘇市消防本部，就3人的救援方式等進行協商。

「熊本放送」報導，前航空自衛隊員、熟悉航空技術領域危機管理的千葉科學大學教授松家秀平表示，阿蘇山山岳地帶的氣象特性，對直升機影響非常大，「從火山口上升的上升氣流，與周邊產生的下降氣流，會形成複雜交錯的狀況」。

松家秀平指出，火山口周邊氣流紊亂，即便飛行員本身或機體沒有異常，也屬於飛行難度極高的區域。

報導提及，1992年就曾發生過一架小型飛機墜落於富士山火山口，機上3人全數罹難的事故。當時的航空事故調查委員會，將「富士山山頂上空複雜且劇烈的氣流紊亂」列為原因之一。

不過「熊本朝日放送」訪問到有同機型直升機操作經驗的專家野口克也，他坦言，往火山口墜落令人難以理解。野口克也說明，飛行員會本能地一邊飛、一邊尋找墜落或迫降時可能降落的地點，小型直升機的飛行員尤其會有這樣的傾向。

野口克也推測，事故發生當時應該有多重因素，包括引擎突然吸入大量火山氣體導致熄火，或是人員昏倒，又或是有某種機體故障同時發生，「我隱約覺得可能是這些因素重疊所致」。（編譯：楊啟芳）1150123