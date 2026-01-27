阿蘇直升機墜毀搜救恐耗數月 憂衝擊觀光

▲日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日墜毀阿蘇火山，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明。（圖／熊本縣警／翻攝自每日新聞）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇市本月20日發生一起觀光直升機墜毀事故，機上兩名台灣籍旅客及日籍機師失聯至今。當地警消在26日出動無人機勘察現場，但由於現場地形險峻、火山氣體等惡劣條件，搜救活動被迫面臨長期化，警方坦言搜救任務恐將耗時數月。

根據熊本日日新聞報導，一架載有2名台灣籍男女觀光客及1名日籍男性飛行員的觀光直升機，20日在觀賞火山口飛行途中失聯。同日傍晚，由執行空中搜索的熊本縣警直升機於中岳第一火口東北側發現墜毀的直升機體，綜合空中與地面搜尋結果，於22日確認機體位置，位於距離火口邊緣水平方向約60公尺、垂直方向約50公尺下方的坡面。

廣告 廣告

然而事故現場周邊為如同懸崖般的陡峭斜坡，從正上方的火口邊緣幾乎無法以肉眼確認觀光直升機的位置。一般山岳墜落事故中，搜救人員會使用繩索下降進行救援，但此次現場為火山灰的砂地，無岩石可打入固定繩索的岩釘，也沒有樹木或建築物可供繫繩。且因地基脆弱車輛無法靠近，搬運器材也極其困難。

此外，更嚴苛的自然條件阻礙了搜救行動。火口內不斷噴出對人體有害的火山氣體，火口壁溫度極高，最高可達約80度。搜救時恐需配戴防毒面具與耐熱防護服。山頂天候極不穩定，頻繁受到強風與降雪影響。

搜救隊23日一度縮小了火口附近的搜索規模。負責現地指揮本部的阿蘇廣域消防本部中部消防署副署長岩永孝綱神情嚴峻地表示：「這是從未經歷過、極其困難的搜救現場。」

由於搜救過程存在二次災害的危險，目前正研議尋找與現場地形相似的地點進行模擬訓練。岩永孝綱表示：「明明知道機體位置，也知道失蹤者可能就在那裡，卻找不到救助的手段。」

警察、消防及國土交通省等單位23日在阿蘇市召開了搜救行動的聯合協調會議，但未能決定具體方向。警方相關人士預估：「即使只是進行救援模擬，恐怕也需要花上數個月的時間。」

26日天氣晴朗、風勢平穩，警方與消防投入約20人於現場周邊，並出動無人機進行調查，但仍未獲得任何能直接促成救援的線索。

火口參觀限制持續，觀光業者憂心長期衝擊

受此事故影響，由阿蘇市、警察、消防等單位組成的「阿蘇火山防災會議協議會」自21日起管制火口參觀。預期在3名失蹤者獲救前，管制將持續進行，當地觀光業者憂心這會造成長期影響。

火口周邊向來外國觀光客眾多，來自台灣的旅客近年明顯增加。事故發生後，往返火口的接駁巴士已停駛，作為出發點的阿蘇巴士總站來客數減少約三成。總站站長竹原亞紀表示：「火口參觀是阿蘇觀光的一大賣點，不知道會封閉到什麼時候，令人擔心，只能期盼搜尋有所進展。」

雖然冬天的阿蘇氣候嚴寒，傳統上遊客較少，但近年因春節假期，受到中、港、台旅客的青睞。今年春節預計落在2月15日至23日，阿蘇市觀光協會會長永田祐介預測：「目前雖然沒有出現退房潮，但春節期間的訪日客可能會減少。」「道之驛阿蘇」站長下城卓也則擔憂，若延續到春季旅遊旺季，勢必會影響客流。

長期致力於阿蘇登山道保全的導遊渡邊裕介表示：「希望能盡快找到乘客與機組員，未來也想規劃能讓遊客更安全體驗阿蘇的觀光方案。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

阿蘇火山搜尋失蹤3人恐「長期化」！ 九州又迎嚴寒天候

阿蘇火山口「超陡峭」搜救畫面曝！直升機殘骸回收難度高

阿蘇觀光直升機墜毀2台人失聯 市長下令暫停火口參觀至搜救完成