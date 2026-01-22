生活中心／綜合報導

日本熊本阿蘇火山直升機墜毀事件，現在證實失聯的兩名台灣籍遊客是一對夫婦，家屬已經在昨天趕抵熊本市，日本安全運輸委員會，也派人重啟現場調查，初步判定是日本國內首起火山口空難事件。但事發第三天，目前還沒尋獲失蹤者的下落！

日本新聞（01.21）：「搜救團隊坦言，他們沒有下降至火山口內的經驗，現場狀況充滿未知數。」

火山口內從沒人進入過，加上氣候條件，讓日本搜救團隊，遇到重重困難，阿蘇山觀光直升機，發生墜毀事件，事發第三天，警方與消防人員，再度進行火山氣體濃度測量，預計出動直升機及無人機，展開搜尋。

阿蘇直升機墜毀日判定"首起火山口空難"! 2失聯台人為夫妻

我國駐福岡辦事處處長陳銘俊在熊本縣阿蘇山了解日方搜救的情況。（ 圖／翻攝自李逸洋臉書）









台大地質科學系教授宋聖榮說：「阿蘇火山周圍，有一個很大的陷落口，直徑將近20公里左右，這個陷落很深，8萬年前形成的，它的火山噴氣蠻嚴重的，硫化氫相當的高，對人體造成比較大的危險性，因為活火山的關係，在道路的建設性上相對比較缺少。」

阿蘇中岳，是一座海拔1506公尺的活火山，機體殘骸位置在第一火山口內，近年持續有小規模噴發，高濃度的火山噴發氣體，加上地質破碎，增加搜救難度，失聯的兩名台灣遊客，是一對夫婦，家屬已經趕抵熊本市，日本安全運輸委員會，也派人重啟現場調查。





阿蘇直升機墜毀日判定"首起火山口空難"! 2失聯台人為夫妻

主指揮官初步判定是日本首起發生在火山口的空難事故。（圖／民視新聞）









主指揮官初步判定是日本首起，發生在火山口的空難事故，後續調查重點，包括事發天氣、航班安排、飛機狀況以及機長健康等，根據日媒報導，這架直升機，並沒有裝載可記錄飛行狀況的黑盒子。

匠航空公司代表（01.21）：「警方與消防正攜手合作，努力展開搜救行動，公司已經暫停五處營運據點。」

駐福岡辦事處處長陳銘俊，也在現場陪同家屬，期盼搜救能有進展。





原文出處：阿蘇直升機墜毀日判定"首起火山口空難"! 2失聯台人為夫妻

