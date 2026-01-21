阿蘇直升機墜毀火山口 起飛4分鐘即失聯

火山口內側的山壁上，能看到白色的直升機機體殘骸，散落在山壁各處，毀損相當嚴重。日本熊本縣阿蘇市20日上午發生觀光直升機失事事故，救難人員在阿蘇山中岳第一火山口裡發現直升機機體殘骸，但直升機駕駛與2名台灣遊客卻下落不明。

熊本縣知事木村敬得知消息，除了表達痛心，也強調會竭盡全力搜救。

木村敬表示，「得知有台灣到熊本來玩的旅行社遊客，昨日在阿蘇山的火山口捲入直升機墜機事故，目前下落不明，對此感到非常心痛。今日從黎明起，搜救隊已出發前往火山口，祈禱機上人員平安無事的同時，熊本縣也將持續與相關單位合作，將竭盡全力搜救機上人員到最後。」

事發後，救難人員在11時左右接獲消息，抵達山頂附近的停車場，戴上包括防毒面具的搜救裝備，出發前往火山口附近找人。

經過幾個小時搜救，警方直升機在20日下午4時10分左右，在阿蘇山中岳第一火山口裡面的北邊山壁，發現了觀光直升機的殘骸。

阿蘇市消防人員指出，「在火山口的內側山壁看到部分機體殘骸。因為只能看見一部分，所以還無法確認機體情況，至於是哪一部分機體，以目測無法確認。」

失事直升機所屬的公司是岡山市的「匠航空」公司，提供給遊客的直升機觀光行程，向來是載著遊客飛到阿蘇山火山口與周圍上空，讓遊客能俯瞰火山美景，預計只會盤旋停留約10分鐘就返航。

事發當日，65歲的駕駛載著2名台灣遊客，在10時54分起飛後，以時速150公里的速度爬升到1000公尺高的高空後，隨後一邊繼續爬升高度、一邊開始往火山口附近移動，最後在10時58分移動到失事地點附近時失去聯絡。當時火山口附近的監視器，疑似還錄下了墜機的聲音。

根據國土交通省資料顯示，直升機在中午11時左右，曾在阿蘇山的中岳火山口附近發出遇難訊號。

由於遇難訊號發送有2種方式，一種是墜機的衝擊力道讓飛機自行發送，另一種是手動發送，目前還要進一步調查是哪種情況。目前因為當地天氣惡劣，白霧茫茫，加上火山氣體濃度高，都加重了搜救行動的困難度。