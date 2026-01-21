阿蘇直升機墜毀 台遊客憶半年前才搭同一架：火山口強風吹到機身飄移

《鏡報》讀者半年前曾帶孩子搭乘阿蘇觀光直升機，與失事飛機是同一架。圖／讀者提供

日本熊本縣阿蘇市昨（20）日發生觀光直升機失聯墜毀事故，機上載有 2 名台灣籍遊客與 1 名日籍駕駛，目前生死未卜。阿蘇火山口壯麗的景色吸引無數遊客，搭乘直升機更是熱門行程。一名《鏡報》讀者向本刊透露，不到半年前才剛帶著孩子搭乘過「同一架」直升機，回憶當時山區天氣變化劇烈，飛越火山口時一度遭強風吹襲導致機身飄移，「看到新聞真的嚇到『挫』了一下。」

阿蘇中岳火山口是當地最具代表性的觀光景點之一，能近距離俯瞰火山口的觀光直升機行程，更被視為阿蘇觀光招牌。由於火山口、外輪山與草原分布廣闊，從地面難以一次掌握全貌，直升機主打短時間內環繞代表性地形，深受行程緊湊、想拍攝大景的旅客青睞。

廣告 廣告

價格方面，阿蘇火山直升機依航線與飛行時間區分，「阿蘇山麓航線」飛行約4分鐘，飛往米塚火山丘，成人票價6,000日圓（約新台幣1,200元）；「火口俯瞰航線」約7分鐘，成人票價1萬日圓（約新台幣2,000元），是不少旅客首次空中看火山的選擇；「阿蘇火山深度體驗航線」約10分鐘，成人票價1萬4000日圓（約新台幣2,800元）；包機則為15分鐘、最多3人，總價6萬日圓（約新台幣12,010元）。官方不提供事前預約，需入園後至現場辦理。

卡特利動物樂園的阿蘇觀光直升機航線，因台灣遊客多，有繁體中文說明。圖／讀者提供

讀者親歷：上午晴朗午後起霧 火山口氣流不穩

曾實際搭乘的《鏡報》讀者回憶，去年 8 月底一家前往九州旅遊，因先生做功課發現阿蘇直升機行程相當熱門，也有不少台灣 YouTuber 拍片介紹，便決定前往體驗。抵達現場後得知有嚴格的 200 公斤重量限制，最終由她帶著兩個孩子搭乘。

「我們一早 10 點多去排隊，預約很熱門，有不少台灣觀光客。過了中午才搭到飛機。原本早上天氣很好，但山區天氣說變就變，輪到我們時已經起霧、甚至飄雨。」讀者回憶，當時選擇的是飛行時間約 7 分鐘的「火口俯瞰航線」，雖然與此次事故疑似的 10 分鐘「深度體驗航線」不同，但同樣都有飛經火山口周邊。她形容直升機體型不大，接近火山口時曾明顯晃動，「真的有飄一下」，所幸過程中未發生異狀。

阿蘇觀光直升機限重200公斤，天候不佳即停駛。圖／讀者提供

讀者指出，現場安全審查其實頗為嚴謹，除了嚴格執行 200 公斤限重，若風雨過大也會停駛。得知事故消息後，她坦言內心震驚又害怕，「有點挫，想說『那個會那麼危險？』我自己根本不知道這件事情是危險的，還好平安回來。」

儘管如此，她也直言空中俯瞰火山口的景象令人印象深刻，「可以看到火山口、看到煙」，孩子反應則不一樣，小的覺得害怕，大的覺得「很棒、很帥」。「現在看到新聞真的很震驚，只希望搜救隊能趕快找到駕駛和乘客。」



回到原文

更多鏡報報導

阿蘇直升機墜毀2台人失聯 乘客手機「車禍偵測」自動報案成搜救關鍵

阿蘇火山「直升機墜機」2台人失聯 消防揭搜救難點：沒人下去過火山口裡

熊本阿蘇觀光直升機墜毀！2台人仍生死不明 網曝經歷：起飛10秒機門開了

1股就能領股東紀念品！網曝高CP公司名單：適合家庭 「這張」現正便宜慢了就沒