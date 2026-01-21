阿蘇直升機墜毀！日國土交通省認定航空事故

▲日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日墜毀阿蘇火山，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明。（圖／熊本縣警／翻攝自每日新聞）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機20日發生重大墜機事故，機上載有2名台灣遊客，以及日本飛行員，3人目前仍處於失聯狀態。對此，日本國土交通省今（21）日正式將此案列為「航空事故」，運輸安全委員會（JTSB）已派遣調查官前往現場展開調查。

根據《共同社》報導，運輸安全委員會表示，針對阿蘇火山發生的直升機事故，已派遣至現場的航空事故調查官，將自22日起展開正式調查。

回顧本案，20日上午10點52分，一架從熊本縣阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園（Cuddly Dominion）」出發的觀光直升機，原預計進行10分鐘左右的觀光飛行，但當地消防局上午11點左右接獲了來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報，顯示在阿蘇中岳第一火口附近發生了強烈撞擊。

廣告 廣告

當地警消、自衛隊20日下午在中岳東北側山坡的火山口內發現機體殘骸，機上的兩位台灣41歲男性與36歲女性遊客，以及64歲的日本男性機師，3人目前仍下落不明。

觀光直升機的營運商「匠航空」表示，該直升機的機師是一位擁有36年飛行經驗的資深飛行員，在該公司工作約3年。目前尚不清楚事故原因，「匠航空」稱直升機在13日的定期檢修，及起飛前的檢查中均無異常。直升機每飛行50小時就會進行一次基本保養，這架失聯直升機距上次保養僅經過12小時，且平日每天飛行約2至3小時。

由於當地天候狀況不佳，濃霧瀰漫，再加上事發地點位於活火山口內部，地形險峻加上火山氣體等環境因素，搜救難度非常高。

阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彥表示，「火山口壁的現況究竟如何，實際上從未有人下去過，是否能順利垂降，難度也非常高」。由於霧太濃，能見度大大降低，儘管考慮過用無人機進行調查，但仍然非常困難。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

阿蘇火山直升機失事！2台灣人仍失聯 日本觀光局撤「遊覽資訊」

阿蘇火山直升機墜毀！起飛檢查無異常 運營商匠航空回應了

阿蘇火山濃霧籠罩又下雪！消防人員坦言救援困難 無人機也沒用