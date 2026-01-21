阿蘇直升機墜毀！濃霧鎖火山口、地勢險峻「沒人下去過」 搜救3人陷膠著

日本熊本縣阿蘇市昨發生觀光直升機墜毀意外。（熊本縣警提供）

日本熊本縣阿蘇市昨（20日）發生觀光直升機墜毀意外，機上搭載的2名台灣籍遊客與1名日籍駕駛共3人至今下落不明。儘管警方已在中岳第一火山口內部發現嚴重損毀的機身殘骸，但受限於濃霧與險惡的火山口地形，搜救行動面臨極大阻礙。

綜合日媒報導，搜救工作今（21日）上午全面展開，現場集結了警方、消防單位與氣象廳約50名人力，並將位於觀光勝地草千里濱與火山口之間的派出所設為前進指揮所。然而，搜救環境極為惡劣，阿蘇山區自一早便開始飄雪，現場被濃重的霧氣籠罩，能見度甚至不到數十公尺。除了視線不佳，救難人員還需時刻確認前往墜機現場路徑上的火山氣體濃度，導致行動寸步難行。

對於搜救行動面臨的空前挑戰，阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彥坦言：「實際上從來沒有人下到火山口壁過，底下的狀況究竟如何、人員是否能順利垂降，這些都相當困難且充滿未知。」這意味著消防隊伍必須在缺乏經驗值的情況下，兵分兩路在險峻且充滿毒氣的火山口進行高風險搜索。

回顧整起事故，該架隸屬於「匠航空」的觀光直升機，昨上午10點52分起飛，原定搭載41歲與36歲的2名台灣遊客進行約10分鐘的火山口遊覽飛行。起飛後僅約10多分鐘，消防單位便接獲乘客手機發出的「撞擊偵測」自動通報，雖嘗試回撥卻無法接通。直到當天下午，警方才在火山口內部發現大破的機體殘骸。

據悉，64歲的駕駛員擁有約40年的豐富資歷且曾在美任教，當天前兩次飛行亦無異常，卻在第三趟飛行時發生憾事。目前全體搜救人員仍在惡劣天候中，試圖克服地形與視線障礙，全力搜尋3名失蹤者的下落。

