阿蘇直升機墜毀 運營商事故黑歷史被起底

[NOWnews今日新聞] 日本熊本阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀重大事故，機上載有2名台灣遊客，以及1名日本飛行員，3人目前仍然失聯。目前搜索工作持續進行中，阿蘇市長松嶋和子22日表示，在完成搜救行動前，將關閉火口參觀區域。另外，直升機營運商「匠航空」過往的事故黑歷史也再被提起，同型直升機曾累計發生5起相關事故。

根據《熊本日日新聞》報導，此次出事的直升機為Robinson R44型直升機，由匠航空以「阿蘇卡德利動物樂園（Cuddly Dominion）」為據點進行營運。根據該公司官網資料，匠航空在全日本共使用15架同型機從事觀光飛行等業務。

根據日本運輸安全委員會公布的調查報告等資料，匠航空過去曾發生2起航空事故，2023年12月，該型直升機在京都市內進行懸停時，機體後部與地面接觸，導致機體嚴重損毀。2024年5月，另一架直升機在阿蘇市上空進行觀光飛行時，旋翼與引擎轉速下降，被迫在阿蘇市內山區緊急迫降，機體嚴重毀損，造成機師與乘客共3人骨折等重傷。

此外，還發生過3起可能導致事故的航空重大事件。分別是2017年8月，直升機因燃料耗盡，在京都市內一所學校操場緊急降落；2023年6月，在岡山市的飛行場，另一架直升機誤闖已有其他機體的跑道；2024年6月，直升機在飛越兵庫縣相生市時引擎停止運轉，被迫降落在學校操場。

運輸安全委員會指出，在已完成調查的3起事故與重大事件中，均存在「未充分確認儀表」或「操作失誤」等人為因素，並多次要求落實防止再發措施及加強安全教育。運安會相關負責人接受《熊本日日新聞》採訪時表示，「對於單一公司發生重大事件的多寡，無法作出評價，但確實也有未發生問題的公司」。

此外，匠航空還曾因使用未經許可的機體及低空飛行等問題，於2018年12月遭國土交通省大阪航空局進行行政指導。

匠航空代表董事森岡匠表示，「公司依據航空法定期進行安全稽查，目前並無顯著違規情形。不過，我們認為仍有必要進一步強化安全對策」。受此次事故影響，匠航空已自20日起暫停包括阿蘇在內的全國觀光飛行業務，並表示同型直升機將暫時停用。

