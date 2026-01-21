阿蘇直升機墜毀"2台人生死未卜" 熊本知事:積極救援

日本熊本知名景點阿蘇火山，昨天發生觀光直升機墜毀事故，除了日籍駕駛、還有台灣一對男女在機上，只是發現機身殘骸後，不見三人蹤影，今天早上當地再度展開陸空搜索，熊本知事強調會積極展開救援，至於失聯遊客的家屬已經趕往日本，預計今天下午抵達熊本。

民眾拍下直升機，展開搜救畫面，日本熊本縣阿蘇山，周二發生觀光直升機事故，當天下午四點多，在火山口發現直升機殘骸。

NHK主播說：「熊本縣警察本部提供給媒體的畫面，影像中據了解是先前失蹤的直升機，經過警方等單位的搜救行動，已於昨天下午4點多，在阿蘇山中岳火山口，發現了損毀嚴重的機體。」

機體嚴重毀損，零件四散，但機上三人依舊下落不明，今天一大早，當地警方在現場設立指揮部，由於火山口內極度危險，天氣狀況也很不好，不只低溫還起濃霧，因此派出先遣隊上山勘查，判斷是否能進入火山口內搜救，不過，熊本縣知事木村敬強調會努力救援。





熊本縣知事木村敬說：「今天從天亮開始，搜救人員已經前往，火山口展開行動，我衷心祈願機上人員，能夠平安，熊本縣也將持續，與相關單位合作，全力進行搜尋與救援工作。」

這架觀光直升機，由60多歲的日籍飛行員駕駛，載著兩位台灣人，分別是41歲的男性跟36歲女性，在日本當地時間周二早上10點52分出發，原定10分鐘航程，但在10點58分消失在雷達上，下午四點找到直升機殘骸，21號再度展開救援，失聯遊客家屬也趕往日本，預計下午抵達熊本。





熊本台灣同鄉會副會長賴建豪說：「他（家屬）正在過來的路上，這一次也是駐日代表處，應該是有跟家屬聯繫上了，不過透過網路也有找到我，我們這邊的話，可以提供的口譯的協助，還有一些交通跟住宿，上面的一些協助。」

熊本台灣同鄉會也積極幫忙，表示會提供家屬必要協助，期盼盡快能有好消息。

