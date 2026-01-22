阿蘇直升機墜毀「2台人疑為夫妻」！家屬昨抵達熊本

日方派出警車、消防車和救護車一同搜尋直升機乘客及機師。（圖／達志／美聯社）

日本熊本縣阿蘇市前天（20日）發生觀光直升機墜毀意外，1架自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的直升機在短程導覽途中突然失聯，機上包含1名日本籍機師與2名台灣籍旅客，至今仍下落不明。隨著調查進展，日方已確認失聯的2名台灣旅客分別為41歲男子與36歲女子，疑似為夫妻關係。

據《ETtoday新聞雲》報導，日方說明，這架觀光直升機原訂執行約10分鐘的飛行行程，起飛後卻遲遲未返回。據悉，失事直升機機型為「羅賓遜R44渡鴉II」（Robinson R44 Raven II），營運商則為「匠航空」。

廣告 廣告

事後，日本方面在阿蘇中岳火山口內側發現疑似機體碎片，並已將此案升級為航空事故處理。日本警消進一步指出，疑似殘骸的位置位於阿蘇中岳第一火山口邊緣下方約60至70公尺的陡峭坡面，該處地形鬆動，且火山氣體濃度偏高，現場同時遭遇濃霧與降雪等惡劣天候，徒步進入風險極高，目前僅能等待天氣好轉，並評估透過無人機擴大搜尋範圍。

此外，操縱直升機的為64歲日本籍男性機師，失聯的台灣籍旅客則是41歲與36歲的夫妻檔。家屬目前已於昨（21日）下午抵達熊本市，相關單位同步與家屬保持聯繫，提供必要協助，希望能儘快掌握搜救進展，並釐清當時的飛行狀況與事故可能原因。

對此，駐日代表李逸洋也透露，已請駐福岡辦事處全力配合日本方面的搜救與調查工作。日方在20日即動員約60名警消與自衛隊直升機投入搜尋，21日再增派超過50人力，並動用多架直升機與無人機嘗試接近事故地點。同時，日本運輸安全委員會也已派員展開事故調查，駐日代表處亦持續向家屬說明最新狀況，並提供必要的協助與支援。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

美容店老闆讓「4歲童握方向盤」上路 遭公審竟反嗆：踢到你家祖墳？

基隆小隊長殉職！曾參與多項重大事故搜救 弟弟也是消防員

網友稱「前總統名字都好怪」 釣出蔡英文本人神回引爆笑