阿蘇直升機墜毀 2台客待搜救 林佳龍：駐福岡處長已到場

熊本直升機墜機事故，林佳龍今日表示，我駐福岡辦事處處長已到現場，代表總統慰問。（劉宇捷攝）

日本熊本縣阿蘇火山口昨日驚傳一架觀光直升機墜毀，2名台灣籍乘客仍待搜救、生死未卜。對此，外交部除已與家屬取得聯繫外，部長林佳龍今（21）日也表示，我駐福岡辦事處處長也已到現場，代表總統賴清德表達慰問。

外交部長林佳龍今日出席「外交部與國史館合作出版外交史料專書簽約啟動儀式」，會後媒體問及福岡墜機一事他表示，我駐福岡辦事處處長陳銘俊已到現場，並聯繫上家屬，代表賴清德總統等表達慰問，也感謝救災人員，除第一時間就密切關注外，接下來也會做好後續工作。

由於林佳龍後續尚有行程，因此並未做進一步說明。此外，面對宏都拉斯新總統將在下周就職，他簡短回應表示，宏都拉斯在經歷民主選舉後產生新的總統與政府，也期待未來兩國關係能有很好發展。

