阿蘇直升機墜毀2台人失聯 乘客手機「車禍偵測」自動報案成搜救關鍵

日本熊本縣阿蘇山今（20）日上午發生驚悚飛安事故，一架載有 2 名台灣籍遊客的觀光直升機在火山口周邊飛行途中失聯。當地搜救行動的關鍵線索，竟是來自機上乘客手機自動發出的「偵測到強烈撞擊」求救訊號。當局據此研判直升機恐已墜毀，目前正集中火力於訊號發出地周邊全力搜救。這起意外也讓智慧型手機內建的「車禍偵測」功能，再次成為大眾關注的救命焦點。

手機成救命稻草 感測器自動判讀撞擊

在此次阿蘇山事故中，消防單位接獲的並非人聲報案，而是手機系統偵測到劇烈撞擊後自動撥打的緊急通報。這項技術目前主要應用於 Apple iPhone 與 Google Pixel 系列手機，透過精密感測器與演算法，在使用者因受傷或昏迷無法自行求救時，自動聯繫救援單位並發送座標。

Apple iPhone：衛星SOS成荒野保命符

Apple 自 iPhone 14 系列起將「車禍偵測」列為標準配備。其運作原理是利用高G力加速度計、高動態範圍陀螺儀、麥克風及氣壓計，偵測車廂氣壓變化、速度劇變及巨大撞擊聲響。一旦判定發生嚴重車禍（如墜機、翻車），若使用者在 20 秒內無回應，系統即會自動撥打 119 或 110，並向緊急聯絡人發送位置。

值得一提的是，目前具備車禍偵測的 iPhone 機型，亦支援「衛星 SOS 緊急服務」。若事故發生地點位於無行動網路訊號的深山或海面，手機仍可嘗試透過衛星傳送求救訊息與座標，這在阿蘇火山等偏遠景區尤為關鍵。

Google Pixel：最早導入、聽音辨位

Google 是最早將車禍偵測導入手機的品牌，台灣地區目前已全面支援。Pixel 手機透過「個人安全」App 運作，利用加速度計偵測速度驟減，並透過麥克風分析環境中是否有撞擊巨響。觸發後手機會大聲警報並詢問傷勢，若無人操作則會自動通報。

穿戴裝置同步守護 設定緊急聯絡人至關重要

除了手機，智慧手錶如 Apple Watch、Google Pixel Watch 與 Samsung Galaxy Watch 也內建「跌倒偵測」或車禍偵測連動功能。由於手錶貼身配戴，感測更為靈敏，觸發時會優先透過手錶震動提示。

專家呼籲，民眾應檢查手機內的「醫療卡」或「個人安全」設定，務必填寫緊急聯絡人資訊。在意外發生當下，這短短幾秒的自動通報，往往就是生與死的黃金分界。



