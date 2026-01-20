阿蘇直升機墜毀2台人生死不明 專家揭原因

▲日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日墜毀阿蘇火山，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明。當局出動消防車、警車搜索。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇市20日發生一架觀光直升機墜機事故，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明，目前僅在中岳第一火山口周邊發現機體殘骸，預計將於今（21）日早上重新展開搜索。專家分析指出，從出事的直升機機型結構以及火山亂流來看，可能是一時疏忽導致直升機墜毀。

綜合每日新聞、熊本縣民電視台等日媒報導，20日上午11點左右，消防局接獲了來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報，顯示在在阿蘇中岳第一火口附近發生了強烈撞擊。

該直升機於20日上午10點52分從阿蘇市的「阿蘇卡德利動物樂園」（Cuddly Dominion）起飛，原定在火口上空進行約10分鐘的遊覽飛行，但隨後發出了救難訊號，且未在預定時間返回。

據了解，直升機上載有來自台灣觀光的41歲男性與36歲女性遊客，並由一名64歲的男性機師駕駛，目前均無法取得聯繫。根據營運公司表示，該機師是擁有40年以上飛行經驗的資深人員。

警方、消防及自衛隊從地面與空中對火口周邊展開搜索，並於下午 4 點過後在中岳東北側山坡發現了機體。雖然已發現機體，但3人的生死狀況仍不明。

據熊本地方氣象台指出，在阿蘇中岳上空附近、海拔約1500公尺處，至20日中午為止觀測到西北風，風速約為每秒8至11公尺；此外，上午11時左右當地上空有起霧的情況。

事實上，該直升機營運公司過去也曾發生過事故。根據營運公司的代理商表示，墜毀的機型為羅賓遜R44（Robinson R44），該公司在2024年5月也曾發生過同型機迫降、導致3人受傷的意外。

針對此次事故，曾擔任運輸安全委員會統括航空事故調查官、具備豐富事故調查經驗的楠原利行指出，出事的羅賓遜R44機體構造相對脆弱，加上火山口周邊容易出現下沉氣流與上升氣流，氣流相當紊亂，「可能因一時的疏忽導致了直升機墜毀。」

