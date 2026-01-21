阿蘇直升機墜毀2台人生死不明！熊本縣知事承諾1事 專家揭「資深40年駕駛失事原因」

日本熊本縣阿蘇市20日上午發生觀光直升機失事意外，如今阿蘇火山觀光直升機墜毀現場曝光。（熊本縣警方）

日本熊本縣阿蘇市20日上午發生觀光直升機失事意外，機上64歲日籍機師及2名台籍遊客（41歲男性、36歲女性）至今仍下落不明，目前僅在中岳第一火山口周邊發現機體殘骸。對此，專家分析機師雖有超過40年飛行經驗，但出事的直升機機型結構，加上火山口亂流，稍有不慎就會墜毀。

據了解，台灣2名旅客在熊本縣阿蘇火山，遭遇直升機墜毀事故，當地時間上午7點半，日本官方已再度前往火山口展開搜索。另外，熊本縣知事（縣長）木村敬稍早特地錄製影片作出回應，為事件「深感痛心」，並承諾將全力搜救，直到最後一刻為止。

廣告 廣告

根據《每日新聞》報導，失聯直升機為羅賓遜R44型（Robinson R44）當天是第3趟飛行，而64歲機師是擁有超過40年資深經驗的飛行員。直升機營運公司坦言，同一款羅賓遜R44型直升機，去年5月也曾進行緊急迫降。

另外，前日本運安會航空事故調查官楠原利行分析指出，出事的羅賓遜R44機體結構不夠堅固，且經過火山口周邊氣流紊亂，容易遭遇忽上忽下的亂流，只要一時疏忽，就恐導致直升機墜毀。

更多鏡週刊報導

參加Threads正妹揪夜唱！秒變屠龍騎士 台中男崩潰曝「包廂全裸經歷」掀283萬人朝聖

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒