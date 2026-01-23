阿蘇直升機墜火山口 地質脆弱、視野不佳增救援難度
（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本熊本縣阿蘇市直升機墜落火山口事件，至今仍未找到2名台灣遊客及1名飛行員下落，縣警、消防等相關單位今天持續搜救行動，但受限於現場環境，救援人員無法接近事故地點。相關單位認為，迅速搜救「極為困難」，搜救作業可能無法在短時間內完成。
熊本放送、共同社報導，該架直升機20日於觀光飛行途中失聯，隨後在阿蘇中岳火山口內、距火山口邊緣約50公尺下方、陡峭程度逼近斷崖的斜坡上發現殘破機體。搭乘直升機的台灣籍36歲女性、41歲男性，以及64歲的男性飛行員，目前尚未確認安危。
事故發生後第3天，今天上午10時起，消防單位、自衛隊、阿蘇市等相關機構就後續搜救方式召開協調會議。
由於事故現場周邊地質脆弱，難以設置從空中降下至事故地點所需的固定裝置，加上火山氣體持續釋放，相關單位一致認為，要在確保安全的前提下迅速展開搜索，「情況非常艱難」。
消防單位指出，受低溫影響，火山口內升起大量蒸氣，視野非常差，加上風勢強勁，搜救人員必須提防有害的火山氣體，進一步增加救援難度。當地消防高層坦言，搜救作業可能無法在短時間內完成。
日本國土交通省今天表示，已指示負責直升機營運的「匠航空」確認駕駛員出勤狀況，以及機體整備、維修情形，要求檢討防止類似事故再度發生。
相關機關表示，將持續研議可行的搜救方式，在確保救援人員安全的前提下，努力推進後續行動。（編輯：陳妍君）1150123
其他人也在看
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 25則留言
新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了
預售階段恐影響房價！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒的通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；附近住戶憂心香港宏福苑大火168死重演，睡夢中聽見有人喊失火，連滾帶爬驚逃，火勢於3時許撲滅，無人傷亡。消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，相當棘手。目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 5則留言
41歲勇消詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救
基隆市安樂區大樓火災，一名死者為消防小隊長，殉職小隊長是41歲仁愛分隊成員詹能傑。詹能傑3次進入火場救人，第3次找到受困者羅姓女子時，當時她仍有呼吸，小隊長當場把自己的氧氣面罩給羅女，自己卻被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職。太報 ・ 1 天前 ・ 8則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9則留言
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
貢寮金沙灣嚴重事故！轎車墜落3米深河道「兄OHCA、弟受傷」
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導最新消息，新北市貢寮區和美街金沙灣今（23）日上午11時4分左右，發生一起車禍意外；一輛自小客車不明原因，突然墜入約深3公尺的河谷翻覆，且現場水位約至車身一半高度，導致車內2人受困，消防獲報後立即到場救援，雖全數救出，但駕駛已經無生命跡象，救護人員隨即將傷者救出並緊急送往醫院搶救，據了解駕駛與乘客分別是哥哥與弟弟，至於詳細事故發生原因仍有待進一步調查釐清。新北市貢寮區和美街71號金沙灣，今日上午11時4分驚傳車禍；新北消防局獲報，有一輛車輛不明原因開車墜谷，立即派遣13車26人抵達現場救援，並將受困在車內的年約50歲乘客與年約60歲的駕駛救出。乘客傷勢頭部有撕裂傷、清醒，送部立基隆醫院，但駕駛則被救出時已經呈現OHCA，因此送往貢寮保健站救治，更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。新北貢寮今日上午發生翻覆意外，消防獲報將受困車中的2人救出。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／貢寮金沙灣嚴重事故！轎車墜落3米深河道「兄OHCA、弟受傷」 更多民視新聞報導憂宏福苑大火重演！高雄30層高樓深夜陷火海 鄰近住戶緊急撤離蘆洲逆子弒親案 高大成：凶嫌欲置人於死地 雙親抵抗逃生仍慘遭殺害不捨勇消殉職！鋼鐵爸諾「新北消防殉職喪葬全程無償」：願這份承諾備而不用民視影音 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
勇消詹能傑摘面罩捨身救人 醫曝：「缺氧太久」搶救50分鐘仍救不回
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)三度闖入火場救援受困的22歲余姓女子，還將氧氣面罩摘下給22歲余女使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
謊報稱「我爸被殺」 大批警爬窗救人烏龍一場｜#鏡新聞
新北樹林員警18日獲報凶殺案，報案人稱爸爸在住家被殺害，警方立刻動員，出動大批刑警、鑑識小組到場，並破窗入內搜索，但卻發現現場竟然是空屋，連家具都沒有，立刻依誣告罪將謊報的報案人逮捕。鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 2 天前 ・ 1則留言
超壯108公斤醉男急診打飛護理師 澄清醫院不忍了：通報依法究辦
台中中港澄清醫院傳出急診暴力！一名30歲、重達108公斤的酒後割腕男患者21日送醫，拒絕治療竟然下床追打醫師不成，還出重拳毆打男護理師，當場把他打飛到一旁病床。澄清醫院副院長蔡哲宏今天表示，護理師被打到腦震盪，短暫失去意識，臉部擦挫傷，視力模糊、頭暈、噁心想吐、頸部疼痛，目前住院治療，觀察頸椎是否受自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
正面照曝！消防小隊長詹能傑「三進火場」救人殉職…給她一口氣不幸罹難
基隆市消防局第一救災救護大隊仁愛分隊的41歲小隊長詹能傑，昨天（21日）深夜參與火災救援；三度進入火場救人，為救受困女住戶，捨命將面罩給對方，自己不幸嗆傷昏迷，送醫搶救不治，後續消防局證實噩耗，殉職小隊長的照片，也因此案曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
基隆惡火2死！小隊長3度進火場 摘面罩給住戶不幸殉職
【緯來新聞網】位於基隆樂利三街的「台北生活家」昨（21日）晚10點多發生火警，造成2死4傷，41歲仁緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
直升機墜火山口60公尺處 救援面臨「四重挑戰」
直升機墜火山口60公尺處 救援面臨「四重挑戰」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
新招！ 國際詐騙「轉接」國內規避語音警示 詐1500萬
刑事局電信偵查大隊近期破獲詐騙集團新型詐騙手法，詐團為了讓被害人接到國際詐騙電話，又不會聽到防詐語音警示，利用手機轉接功能，將國外的詐騙電話先打進國內詐騙機房，再轉接給國內民眾，藉此詐取被害人錢財，總...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小客車不明原因翻落河道四輪朝天 1人無生命跡象
新北市 / 綜合報導 新北市貢寮區和美街今(23)日上午發生一起車禍意外。一輛自小客車不明原因翻落路旁約3公尺深的河道。新北市消防局接獲通報後，立即派遣人車趕赴現場展開救援。透過現場畫面，可以看到整台車四輪朝天翻倒在河道中間，現場水位大約有到車身的一半高度，水流也很湍急，好幾名救難人員，合力將裡頭受困的民眾抬出來。消防人員在車內發現兩名傷者，其中一人救出時已經沒有生命跡象，另一名傷者意識清楚，頭部有撕裂傷，身體也有擦挫傷，緊急送往醫院搶救。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 1則留言