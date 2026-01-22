阿蘇直升機墜火山口 2失聯台人身份曝光

▲日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日墜毀阿蘇火山，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明。當局出動消防車、警車搜索。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇市20日發生一起觀光直升機墜機意外，機上2名台灣觀光客與機師仍下落不明。據悉，失聯的兩名台灣籍遊客是一對夫婦，家屬已在21日趕抵熊本市。目前國土交通省已正式將此案列為「航空事故」，運輸安全委員會（JTSB）已派出2名調查官抵達現場，正式展開現地調查。

綜合共同社等日媒報導，這起事故發生在20日上午，一架從熊本縣阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園（Cuddly Dominion）」出發的觀光直升機，原預計進行10分鐘左右的觀光飛行，但起飛後遲未返航。

廣告 廣告

當地消防局上午11點左右接獲了來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報，顯示在阿蘇中岳第一火口附近發生了強烈撞擊，隨後便失去了聯繫。當地警消、自衛隊20日下午在中岳東北側山坡的火山口內發現機體殘骸，機上的兩位台灣41歲男性與36歲女性遊客，以及64歲的日本男性機師，3人目前仍下落不明。

據悉，失聯的台灣籍41歲男性和36歲女性是一對夫妻，家屬已在21日下午抵達熊本市。

駐日代表李逸洋表示，在消息傳出後的第一時間指示駐福岡辦事處長陳銘俊請日方全力搜救。家屬抵達熊本後，也以對家屬做說明，並代表政府慰問，後續也將提供必要協助。

日本國土交通省正式將此案列為「航空事故」。運輸安全委員會（JTSB）派出2名調查官，目前已抵達設於阿蘇山上航站樓的警察與消防指揮本部，聽取第一線搜救狀況。

但由於失事機體所在的火口壁坡度極為陡峭，且受火山噴發氣體影響，截至21日為止，搜救行動仍無法靠近直升機墜落的現場。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2台人阿蘇火山墜機失聯！日本首「火口空難」搜救難 調查重點曝

阿蘇火山直升機失事！失聯2台人家屬抵熊本 李逸洋揭今救援進度

阿蘇直升機墜毀！日本國土交通省認定「航空事故」 正式啟動調查