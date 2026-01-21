阿蘇直升機失聯2台人家屬抵日！救援進度曝

▲ 駐福岡辦事處處長陳銘俊（右2）21日下午抵達熊本縣阿蘇山了解日方搜救的情況。（圖／李逸洋臉書）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機20日發生墜機事故，機上載有2名台灣遊客，以及日本飛行員，3人目前仍處於失聯狀態。駐日代表李逸洋透露，家屬已抵達熊本，他也談及今日的救援進度。

阿蘇火山直升機失聯一事，引起政府與國人高度關注，李逸洋表示，身為駐日代表，在消息傳出後的第一時間指示駐福岡辦事處長陳銘俊請日方全力搜救。

李逸洋提到，陳處長今天下午兩點多來訊表示已抵達阿蘇現場，他也指示陳處長代表總統、行政院長及外交部長對搜救人員表達感謝。

陳銘俊則表示，台灣乘客的家屬下午已抵達熊本市，駐福岡辦事處大致上已對家屬做說明，並代表政府慰問。

陳銘俊回報，昨天日本警消合計出動60人搜救，自衛隊也出動直升機救援，從各角度嘗試接近直升機墜落地點。今天日方也出動逾50人搜救，空中至少4架直升機盤旋，並嘗試無人機接近，搜救隊持續努力中。

