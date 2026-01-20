阿蘇直升機殘骸畫面曝！前半段機體消失 今早重新搜索2台灣人、日駕駛

國際中心／黃韻璇報導

日本熊本縣阿蘇山20日上午發生一起觀光直升機墜毀意外。（圖／翻攝自卡德利動物樂園官網、讀者提供）

日本熊本縣阿蘇火山昨（20）日發生直升機失聯事件，一架觀光直升機從當地動物園起飛後，不明原因失聯，機上有載著兩名台灣籍遊客。經過警消與自衛隊長達數小時的拉網式搜索，熊本縣警方於昨下午4時10分左右，在阿蘇中岳第一火口東北側山坡尋獲失事機體，編號確認為失聯直升機，由於機身受損嚴重，前半段機體消失，僅剩碎片散落各處，僅剩後半段機身還算完整，日方預計今日上午再度展開搜索。

綜合《NHK》、《熊本NEWS》等日媒報導，這起事故發生在日本時間20日上午10點52分，一架觀光直升機從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛，機上有一名60多歲的男性飛行員和兩名乘客，乘客為一男一女（41歲男性、36歲女性）、均來自台灣；直升機起飛不久後於上午11點04分失去聯繫。

據了解，該失聯直升機型號為「羅賓遜R44（Robinson R44）」，在執行今日第3趟觀光航程時意外失聯。該航線固定往返於「草千里」與「阿蘇中岳火口」之間，單趟飛行時間僅約10分鐘，且該機全天皆由同一名教官執飛。

日本網友觀察，阿蘇火山博物館的火山口即時影像，有拍到疑本次失聯直升機冒煙墜毀的瞬間。（圖／翻攝自X）

當下機上乘客的手機疑似有受到撞擊，當地消防局在直升機失聯前，有收到來自乘客的「強烈撞擊」通報，消防雖嘗試回撥乘客手機，但始終無法接通，警方等相關單位火速展開搜救行動，大約在昨日下午4點左右，在阿蘇中岳第一火山口周邊發現疑似直升機機體的物體，經過飛機序號確認，其正是載著兩名台灣人的失聯直升機，由於機體損毀嚴重，無法接近。

從現場流出的 畫面 可以看到，機身受損相當嚴重，前半段機體幾乎消失，只剩下機體碎片散落在各處，只有後半段機體還算完整，可以想像當下撞擊力道有多大，昨入夜後由於天色昏暗日方暫停搜索，預計今日上午重新展開搜索行動，要找到失聯的64歲日籍男性飛行員，以及2名來自台灣的旅客。

▼影片來源：YouTube，若遭移除請見諒

