阿蘇直升機行程遭日本觀光局悄下架⋯他曝「僅3地客會搭」揭搜救3大難點
2名台灣遊客赴日旅遊搭乘熊本阿蘇火山觀光直升機在火山口墜毀，目前生死未卜，除了持續搜救外，日本觀光局已撤下了相關的觀光推薦，阿蘇市長松嶋和子則宣布暫停阿蘇火山口參觀活動。對此，粉專「一級嘴砲技術士」發文指出，阿蘇友人曾與他分享，阿蘇直升機幾乎只有來自台灣、中國、香港遊客會搭乘，似乎透露出當地人對搭乘觀光直升機的保留態度。
據了解，熊本縣阿蘇山中岳火口周邊，是訪日外國旅客的人氣景點，尤其俯瞰火山口景象的觀光直升機，更被認為是當地「王牌行程」，連日本觀光局（JNTO）網站都推薦。然而，本月20日發生搭載2名台灣遊客與1名日本機師的觀光直升機在阿蘇火山口墜毀事件，目前3人下落不明仍在搜救中，JNTO網站隨即在當天下架推薦資訊。
「一級嘴砲技術士」粉專22日晚間發文分享，去年春季他上阿蘇火山走走，開車經過草千里旁邊的直升機起降場時，阿蘇友人對他說了一段話：「坐那個直升機的，幾乎都是中國、香港和台灣來的。」
對於本月20日台灣遊客發生觀光直升機墜毀在阿蘇火山口的事故，他指出，由於墜毀的現場位於火山口，阿蘇五岳的中岳第一火山口附近，截至目前只能勉強用無人機去確認位置，搜救人員根本無法靠近。
他談到，這場事故的搜救有三個重大的困難點，第一是火山噴火口的地形陡峭，第二是山上目前是零下五度的低溫，火山口的蒸汽讓山頂瀰漫的濃霧。第三個是最麻煩的東西，火山氣體，也就是二氧化硫（SO2），噴火口附近的二氧化硫濃度高達5 ppm，搜救人員必須仰賴防毒面具和氧氣瓶才有辦法靠近。
「一級嘴砲技術士」解釋，二氧化硫5 ppm就像是高濃度的催淚瓦斯，會有肺部灼傷、呼吸困難，並伴隨一定程度的腐蝕性，最明顯的地方就是會發現阿蘇火山口到一定區域以內，地表只會剩下砂土和石頭，別說雜木，地上連草都長不出來。
他分享，去年阿蘇友人曾帶他去阿蘇中岳第一火口北側的仙醉峽，那裡是當地人非常愛去的登山步道，也是可以從高處眺望阿蘇地區的知名景點之一。一行人從仙醉峽一路往上爬，爬到一定高度後朋友就叫他們要往回走。
阿蘇友人指著不遠處的火山口山壁說：「你仔細看，再上去的地面就沒東西了，那邊就是火山毒氣區域的開始，地上連草都長不起來，我們不會再靠近了。」他感嘆說，熊本的阿蘇是很棒的地方，白天有火山，晚上有星河，滿地的甜點美食和溫泉，「但是，在我們追逐壯闊美景之前，也別忘了我們是誰」。
