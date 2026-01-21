阿蘇觀光直升機事故 熊本縣知事：竭盡全力搜救

（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本熊本縣阿蘇市昨天上午發生觀光直升機失聯事故，警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現直升機機體嚴重毀損。機上載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛，安危狀況仍待確認。對此，熊本縣知事木村敬今天表示，對事故感到十分痛心。

駐福岡辦事處處長陳銘俊表示，事故後，行政院長卓榮泰指示駐日代表李逸洋，請求日方務必全力搜救，熊本縣知事木村敬立即回應，正在竭盡全力給予幫助。

木村敬今天也錄製一段影片，他在片中先以中文自我介紹，並表示「對於從台灣前來熊本縣的旅客於昨天捲入阿蘇直升機事故一事，我們深感痛心。就在上週，我才剛訪問台灣，再次深刻體會到台灣對熊本而言是不可或缺的重要夥伴，在這樣的背景下發生此事，令我感到萬分沉痛、心情無比沉重。」

他表示，「今天自黎明起，搜救隊已前往事故現場展開行動。我們誠心祈禱機上人員能夠平安無事。同時，熊本縣也將持續與相關單位密切合作，竭盡全力搜救及提供協助。」（編輯：謝怡璇）1150121