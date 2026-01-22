阿蘇觀光直升機墜毀 市長下令暫停火口參觀

▲阿蘇山觀光直升機墜毀，2台灣旅客及日籍機師下落不明。阿蘇市長松嶋和子22日宣布，將以救援為優先考量，在完成搜救行動前，關閉火口參觀區域。圖為阿蘇山資料照。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本阿蘇火山20日傳出觀光直升機墜毀重大事故，機上載有2名台灣遊客，以及與日本飛行員，3人目前仍處於失聯狀態。目前當地警消正持續進行搜索工作，但因火山地形及火山氣體等因素影響，搜索工作進展困難。阿蘇市長松嶋和子22日視察現場後宣布，將以救援為優先考量，在完成搜救行動前，關閉火口參觀區域。

根據熊本放送報導，阿蘇火山防災會議協議會會長、阿蘇市長松嶋和子於22日中午左右視察火口現場，接受媒體採訪時表示：「在成功救出失蹤者之前，火口參觀區域將持續關閉。」

松嶋和子表示，由於火山氣體與水蒸氣等因素，現場視線非常惡劣，情況極其嚴峻。「我們將持續與相關單位合作，為救援行動竭盡全力。」

她同時強調，對於前來觀光的旅客感到非常抱歉，但目前以救援為最優先考量，在完成搜尋與救助工作之前，考慮將火口參觀區域維持關閉狀態。

松嶋和子坦言，「中岳第一火山口原本是阿蘇希望讓大家親眼目睹的重要景點，對於發生這樣的事情，只能說是令人震驚。」

20日上午，一架自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，在短程導覽途中突然中斷聯繫，後續警方當天在中岳第一火口東北側的山坡上發現疑似墜毀的機體。經由機體編號確認，正是先前失聯的直升機。由於現場周邊地形險峻及天候不佳等影響，當地警消搜救極為困難，搜救人員無法靠近墜毀的機體，也無法確認3人是否留在機上。

當地警方在21日派出先遣隊到靠近火山口位置視察實際情況，國土交通省22日也派出調查官到場調查。搜索工作於22日上午重新展開。

