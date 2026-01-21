阿蘇觀光直升機墜火山口 警消待安全許可展開搜救
（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本熊本縣阿蘇市昨天上午發生觀光直升機失聯事故，警消在火山口周邊發現嚴重毀損的直升機機體，機上2名台灣籍觀光客與1名駕駛安危仍待確認。目前警消正持續確認火山氣體與氣象狀況等安全條件，準備展開搜救行動。
熊本新聞、讀賣新聞報導，警消人員於當地時間今天上午7時30分左右出動約50人，集結在靠近火山口的阿蘇山上廣場，展開搜救前準備作業。相關單位須在確認火山氣體濃度與現場氣象狀況等安全條件後，才能前往火山口附近執行搜救。
這架直升機於昨天上午11時左右失聯，經空中搜索後，約5小時後於下午4時發現機體。根據熊本縣警方公布的畫面顯示，直升機機體毀損相當嚴重。
直升機上共載有3人，包括1名36歲台灣籍女性、1名41歲台灣籍男性，以及1名64歲男性駕駛，3人安危目前仍不明。營運公司表示，該名駕駛擁有36年飛行經驗，為資深機師。
熊本縣警方昨天下午在火山口內發現嚴重毀損的機體，經核對機身編號後，確認為失聯直升機，但因火山氣體影響，人員無法靠近，搜救行動一度受阻。
搜救行動於昨晚6時暫時停止，今天上午再度嘗試展開，不過現場一帶被濃霧籠罩，能見度不佳，行動尚未能正式展開。（編輯：陳慧萍）1150121
