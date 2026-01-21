阿蘇觀光直升機墜火山口「2台人失聯」 營運商：飛行員不魯莽、天候非主因

一架觀光直升機在阿蘇中岳第一火山口墜毀，目前機上人員生死未卜。（翻攝日網）

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機日前失聯，隨後在阿蘇中岳第一火山口內發現機體嚴重毀損，機上2名台灣觀光客與1名飛行員至今生死未卜。負責營運該航班的匠航空代表森岡匠，於21日晚間在阿蘇市召開記者會，首度對外說明事故現況與公司立場。

森岡在記者會中表示，截至目前仍無法確認飛行員與乘客的安危。他指出，事故地點位於火山口附近，地形險峻且環境複雜，使得救援行動面臨高度困難，相關作業進度受到明顯限制，因此尚未掌握是否有人生還。

事故當下的飛行狀況安全嗎？

針對外界關切的飛行員操作情形，森岡強調，該名男性飛行員曾在美國與日本擔任飛行教官，具備豐富飛行經驗，平時操控謹慎、重視飛安，並未有魯莽駕駛的紀錄。此外，飛行員每年固定接受2次航空身體檢查，過往檢查結果均未發現異常。

談到觀光航線規劃，森岡說明，匠航空一向避免讓直升機從火山口正上方飛行，主因是若發生突發狀況，將難以即時應對，同時從正上方飛越也不利於乘客觀賞火山景觀。公司實際採用的方式，是沿著火山口邊緣外側飛行，並將高度維持在高於火山外緣的位置，以兼顧安全與視野。

當時天候是否影響飛行？

森岡指出，事故發生當下，空中仍有其他直升機正常飛行，並未接獲能見度不良或濃霧的通報，研判當時視野條件尚可，並非惡劣天候造成。

受到此次事故影響，匠航空已暫停包括總部所在地岡山在內的5處營運據點。另一方面，日本國土交通省表示，該架直升機是在火山口內被發現，已正式認定為航空事故，運輸安全委員會也已派遣2名航空事故調查官前往現場，展開事故原因調查。

