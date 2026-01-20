阿蘇觀光直升機失聯 警方發現嚴重毀損機體

（中央社記者戴雅真東京20日專電）日本今早一架自熊本縣阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛、搭載2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機，在阿蘇山山區附近失聯。日本媒體報導，負責搜索的熊本縣警方依據直升機編號確認，已發現失聯直升機，機體嚴重毀損。

熊本新聞報導，當地時間今天上午11時過後，消防部門接獲來自智慧型手機的自動衝擊通報，警消隨即展開搜尋行動。當地時間下午4時10分左右，熊本縣警方直升機在阿蘇中岳第一火山口東北側的山坡上，從空中發現疑似墜毀的機體。

報導稱，警方依據機體編號確認，墜毀機體屬於失聯的觀光直升機，機體已經嚴重毀損，由於現場地勢嚴峻，目前仍難以接近。

阿蘇卡德利動物樂園表示，這架直升機當時正在進行約10分鐘的觀光飛行，行經阿蘇的米塚、草千里及中岳火山口上空。此外，直升機本身也曾發出緊急訊號。

搭乘直升機遊覽是近年來欣賞阿蘇山風光的熱門選項之一，可從空中俯瞰壯闊的大自然景色。根據營運方網站，直升機觀光有多種行程，長至15分、短至4分，收費從一人6000日圓，到3人包機6萬日圓（約新台幣1200元至1萬2000元）不等。（編輯：韋樞）1150120