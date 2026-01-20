阿蘇觀光直升機失聯「2台人生死未卜」！搜救鎖定火山口 事發當時天氣曝光

阿蘇觀光直升機傳出失聯，目前日本警消正集中於火山口周邊全力搜救中。（翻攝自RKK NEWS DIG YT）

日本熊本縣阿蘇山今（20日）上午發生重大飛安事故，1架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機在飛行途中失聯。由於消防單位接獲機上乘客手機自動發出的「強烈撞擊」報案訊號，當局研判直升機恐已墜毀，目前日本警消正集中於火山口周邊全力搜救中。

綜合日媒報導，根據阿蘇廣域消防本部與負責營運的「匠航空」資訊，這架直升機於當地時間上午10點52分從知名景點「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，原定進行約10分鐘的空中導覽，航線涵蓋米塚、草千里及中岳火山口等名勝。

機上共載有3人，包括1名擁有40年以上資歷的65歲日籍資深男性駕駛員，以及2名來自台灣的觀光客，分別為41歲男性與36歲女性。

事故發生在上午11點左右，當地消防局接獲來自機上乘客智慧型手機的自動緊急通報，該裝置在阿蘇中岳火山口附近偵測到嚴重衝擊並自動撥打119求救，直升機同時也發出了緊急訊號。隨後，地面引導單位發現直升機未於預定時間返航，且無線電與手機聯絡全數中斷，隨即通報失蹤。

針對此起意外，我國交通部觀光署稍早回應表示，經緊急洽詢台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處及國內主要旅行業公協會，目前尚未接獲任何旅行社通報有團體旅客涉及此事故。觀光署初步推測，這2名台灣旅客應為自由行遊客，目前將持續與相關單位保持聯繫，密切關注搜救進度與後續發展。在事故原因方面，營運商匠航空感到相當不解，表示該機體每飛行50小時就會進行基本保養，距離上次維修僅運作了12小時，且事發前已順利完成2趟飛行任務，並無異狀。

根據日本氣象廳資料顯示，事發當時阿蘇地區天氣大致晴朗，雖火山口周邊偶有雲層，但風速約在每秒3.5至3.7公尺左右，天候條件尚稱平穩；此外，阿蘇山的火山警戒級別目前也維持在最低的「1級」，僅需留意其為活火山，並無異常噴發跡象。

目前熊本縣警方與消防單位已緊急動員，鎖定中岳火山口周邊區域進行地毯式搜索，希望能盡快尋獲失聯的人機下落。

